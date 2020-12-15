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'Altın portakal' kamkata talep arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.12.2020 09:48 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar farklı yöntemlere başvuruyor. Bol miktarda C vitamini içeren 'altın portakal' olarak anılan kamkat, son dönemde en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Kamkatın kilosunu 20 TL'den satılıyor.

'Altın portakal' kamkata talep arttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemlere başvuruyor. Meyve tüketimi hızla artarken, içerdiği bol miktardaki C vitamini ile en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen kamkat, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi sebebiyle de pek çok kişi tarafından tüketiliyor. Meyvenin sayısız faydası olduğunu anlatan diyetisyen Derya Zünbülcan, "Aslında bu küçük mucize 'altın portakal' diye anılıyor. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeriyor. İçerdiği bu vitaminler sayesinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de olabilecek enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı sağlıyor. Doğal koruyucu, hücrelerin üretimini destekliyor. Kanserden, gripten koruyor. Soğuk algınlığı, grip, nezle, koronavirüs hangisi olursa olsun bağışıklık sisteminizi adeta ayağa kaldıran bir meyve. Küçük olduğuna bakmayın, kuvveti gerçekten oldukça büyük" dedi.

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"AKCİĞER KANSERİNE KARŞI KORUYUCU OLDUĞU KANITLANMIŞ"

Günde 5- 6 kamkat tüketmek gerektiğini anlatan Zünbülcan, "Bu miktar günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını sağlamış oluyor. 8- 10 adet kamkat yaklaşık 10 gram lif içeriyor ve bu lif, bağışıklık sisteminizin korunmasını, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamkat yüksek A vitamini içeriyor. Göz sağlığına çok büyük faydası var. Kırışıklıkların oluşmasını istemeyenler de mutlaka kamkatı diyetlerine eklemeliler. Cilt kırışıklığı ve güneş lekelerini önleyen en önemli meyvelerden biri kamkattır. Tepeden tırnağa bir yenilenme isteniyorsa, kamkat mutlaka diyet listesine eklenmelidir. Kamkatın özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Kamkat, kabuğuyla birlikte tüketilen tek meyve diyebiliriz. Kabuğu çok acı geliyorsa ılık bir suda ıslatılabilir ancak C vitamini kaybına sebep olabileceği için mümkünse suda bekletilmeden tüketilmelidir" dedi.

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"EN ÇOK TÜKETİLEN, LİDER MEYVE"

Kamkatın bol miktarda C vitamini içerdiğini anlatan manav Mehmet Mahsun Demirtaş, "Şu an bu ürüne müşterilerimiz aşırı talep gösteriyor. Tanesinin 3 portakala bedel olduğu söyleniyor. C vitamini açısından çok faydalı olan bu ürününün virüse karşı da koruma sağladığı söyleniyor. Bu dönem aşırı talep görüyoruz hatta şu an reyonumuzda sadece bir paket kaldı. Kamkatın kilosunu 20 TL'den satıyoruz. Oluşturduğumuz yarım kiloluk hijyenik paketleri de 10 TL'den satıyoruz. Koronavirüs öncesi kamkat bu kadar tercih edilmiyordu. Koronavirüs sonrasında satışlar o kadar hızlandı ki ürün almakta zorlanıyoruz. Bu dönem en çok tercih edilen lider meyvenin kamkat olduğunu söyleyebiliriz. Ürün akşam demeden bitiyor" diye konuştu.

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Reyondan kamkat satın alan Müjgan Leblebici ise "Koronavirüsten korunmak için kamkat tüketiyorum. Çok faydalı olduğunu biliyorum. Faydalarını internetten araştırdım tadı da oldukça hoşuma gidiyor. Çocuklarım da çok seviyor" ifadelerini kullandı.


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