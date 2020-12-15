'Altın portakal' kamkata talep arttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemlere başvuruyor. Meyve tüketimi hızla artarken, içerdiği bol miktardaki C vitamini ile en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen kamkat, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi sebebiyle de pek çok kişi tarafından tüketiliyor. Meyvenin sayısız faydası olduğunu anlatan diyetisyen Derya Zünbülcan, "Aslında bu küçük mucize 'altın portakal' diye anılıyor. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeriyor. İçerdiği bu vitaminler sayesinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de olabilecek enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı sağlıyor. Doğal koruyucu, hücrelerin üretimini destekliyor. Kanserden, gripten koruyor. Soğuk algınlığı, grip, nezle, koronavirüs hangisi olursa olsun bağışıklık sisteminizi adeta ayağa kaldıran bir meyve. Küçük olduğuna bakmayın, kuvveti gerçekten oldukça büyük" dedi.

"AKCİĞER KANSERİNE KARŞI KORUYUCU OLDUĞU KANITLANMIŞ"

Günde 5- 6 kamkat tüketmek gerektiğini anlatan Zünbülcan, "Bu miktar günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını sağlamış oluyor. 8- 10 adet kamkat yaklaşık 10 gram lif içeriyor ve bu lif, bağışıklık sisteminizin korunmasını, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamkat yüksek A vitamini içeriyor. Göz sağlığına çok büyük faydası var. Kırışıklıkların oluşmasını istemeyenler de mutlaka kamkatı diyetlerine eklemeliler. Cilt kırışıklığı ve güneş lekelerini önleyen en önemli meyvelerden biri kamkattır. Tepeden tırnağa bir yenilenme isteniyorsa, kamkat mutlaka diyet listesine eklenmelidir. Kamkatın özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Kamkat, kabuğuyla birlikte tüketilen tek meyve diyebiliriz. Kabuğu çok acı geliyorsa ılık bir suda ıslatılabilir ancak C vitamini kaybına sebep olabileceği için mümkünse suda bekletilmeden tüketilmelidir" dedi.