Altın rekor kırıyor! 27 Ekim 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı

Altın fiyatlarında son durum merak edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz gün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklamada bulunuldu. Duyuruda, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükselttiği belirtildi. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 27 Ekim 2023 Cuma gününün altın fiyatları...
Altın fiyatları, 27 Ekim 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.797,27 TL üzerinden yapan gram altın 1.803,92 liradan alınıyor, 1.804,29 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 12.048,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.973,00 liradan alınıyor, 12.106,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.049.00 TL üzerinden yapan yarım altın 6.004,00 liradan alınıyor, 6.076,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 3.024,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Ekim itibarıyla 2.993,00 liradan alınıyor, 3.039,00 liradan satılıyor.
Tam altın 27 Ekim günü 11.741.26 alış, 11.969.34 TL satış fiyatından el değiştiriyor.