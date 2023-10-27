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Altın rekor kırıyor! 27 Ekim 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı

27.10.2023 08:23 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ekim 2023 Cuma günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın rekor kırıyor! 27 Ekim 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı

Altın fiyatlarında son durum merak edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz gün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklamada bulunuldu. Duyuruda, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükselttiği belirtildi. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 27 Ekim 2023 Cuma gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, 27 Ekim 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.797,27 TL üzerinden yapan gram altın 1.803,92 liradan alınıyor, 1.804,29 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.048,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.973,00 liradan alınıyor, 12.106,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 6.049.00 TL üzerinden yapan yarım altın 6.004,00 liradan alınıyor, 6.076,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 3.024,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Ekim itibarıyla 2.993,00 liradan alınıyor, 3.039,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Ekim günü 11.741.26 alış, 11.969.34 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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