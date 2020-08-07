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Altın rekor kırmasına rağmen darphane talebe yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bilecikli kuyumcu esnafı İbrahim Rafet Sünetci, son dönemde her gün rekor tazeleyen altın satışlarının her geçen gün arttığını, altına talep artınca kuyumcuların altını yok satmaya başladığını anlatarak, "Darphane talebe yetişemiyor" dedi.

Altın rekor kırmasına rağmen darphane talebe yetişemiyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkilediği altın fiyatlarında rekorlar görülmeye devam ederken, altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin doları aştı. Türkiye’de ise altının gram fiyatı son 1 haftada 443 liradan 483 liraya çıktı. Fiyatların sürekli yükselmesi ise yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor.

"Kuyumcular altını yok satmaya başladılar"

Darphanenin taleplere yetişemediğinden kuyumcuların taleplere cevap veremediğini anlatan kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Altın son 3 aydır her gün yukarı gitmeye devam ediyor. Yine bu birkaç gündür de üst düzey çıkışlarına devam etti. Şu anda altın yetiştiremiyoruz ve yok satmaya başladık. Çünkü artık darp hane altın yetiştiremiyor. Çünkü talep çok çoğaldı. Tüm Türkiye’de talep çoğalınca şu anda altın yetiştiremiyoruz ve yok satmaya başladık. Bunun sebeplerinden bir tanesini söyleye bilirsek korona virüs salgınının tekrar yaygınlaşmasından dolayı oldu. İkinci sebepten biride faizlerin düşürülmesinden dolayı altına talep arttı. Vatandaşlar bankalardan paralarını çekip altına yöneldiler. Şu anda Cumhuriyet altını 3 bin 550 civarında gezmekte ve 3 bin 350 lira gibi geri alınmakta. 200 lira gibi makas uygulanmaya başlandı" dedi.

"Gram altının 612 seviyelerine çıkacağı söyleniyor"

Sünetci, ekonomistlerin verdiği demeçlere göre gram altının 612 seviyelerine kadar çıkacağı söylediklerini anlatarak, "Eğer bu seviyelerde bugün itibari ile altında kar satışları geri gelmez ise bu fiyat tekrar yönünü yukarı doğru çevirmiş olur. Bizim beklentilerimiz belki önümüzdeki hafta içerisinde buralardan kar satışı dengelenirse, fiyatlar biraz normale girecek gibi gözüküyor" dedi.

"Şu an altının yanında gümüşe talep arttı"

Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, altının yanında gümüşe de talebin arttığı belirterek, "Halk arasında çok bilinmeyen birde gümüş yatırımı başladı. Bu günlerde gününe göre gümüşün kilosunda 300 ile 500 TL arasında karlar gördük. Bu yüzden yatırımlar arasında gümüşte tercih edilebilir" dedi.

"Biz genelde müşteriye Cumhuriyet altını almalarını söylüyoruz"

Sünetci, kararsız müşterileri Cumhuriyet altını almaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını anlatarak, "Cumhuriyet altını zaten yıllardan beri vatandaşlar tarafından tercih edilen bir yatırımdır. Eskilerden 10, 20 alınır, yastık altında saklanırdı. Bizde genelde müşterimize cumhuriyet altını almasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Cumhuriyet altınında makas az. Ama bugün çok gibi görünüyor al sat arasında fark, fiyatlar düzelince 10 ile 30 arasında değişir al sat. O yüzden müşterimize Cumhuriyet altını veya 24 ayar külçe altını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Bu aralar alan çok, satan yok"

Bu günlerde insanların altına hücum ettiğini ama satan olmadığı anlatan Sünetci, "Bu sıralar ’Altın alsak mı, satsak mı?’ soruları ile karşı karşıyayız. Ben şuna şöyle örnek vereyim. Kız istersin iyi olursa Allah’tan kötü olursa kuldan diye bir benzetme vardır. Bende bu örneği müşterilerime söylüyorum. Şimdi biz burada çok yorum yapamıyoruz. Düşer, yükselir diye. Al yükselecek deriz yükselmez sonra bizi kandırdın derler. O yüzden biz vatandaşın kendi tercihine bırakıyoruz. Çünkü artık televizyonlarda internet sitelerinde hep altın hakkında yorumlar var. Sonra kendi yorumlarını koyarak, alıp satmak yönünde karar versinler Çünkü kuyumcular sonuçta onlarda alıyor. Şu an alan çok hiç satan yok. Mağazamıza 100 kişi giriyorsa belki 1 kişi satıyor. Ama alan çok alıyor, 100 tane 200 tane 300 tane Cumhuriyet altın. Talepleri her gün gün geçtikçe çoğalıyor" dedi.

KAYNAK:İHA

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