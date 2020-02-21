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Altın rekor kırmaya devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da gram altın tüm zamanların rekorunu yeniledi ve 322 liraya dayandı. Altının ons fiyatı 1638 doları aştı. Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.

Altın rekor kırmaya devam ediyor

Altının ons fiyatı bin 638 doları aştı. Buna bağlı olarak iç piyasada 24 ayar gram altının fiyatı 322 lirayı görerek tarihi zirveye ulaştı. Çeyrek altın 529 lira, yarım altın bin 55 lira, tam altın ise 2 bin 68 liradan satılıyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, koronavirüsünün yayılması gibi etkenler, artan riskten kaçınma eğilimini artırarak, altına yönelimi yükseltti. Mevcut olan jeopolitik gerilimlerle birlikte Çin’den yayılan koronavirüsünün farklı ülkelere sıçramasıyla küresel piyasada altın alımları arttı. Altındaki talep artışı fiyatları da yukarı çekti. Ons altın fiyatı bin 640 seviyelerini gördü, iç piyasada ise dolar kurunun da etkisiyle gram altın 322 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Serbest piyasada 24 ayar gram altın fiyatı 322, çeyrek altın 529, yarım altın bin 55, tam altın 2 bin 174 liradan satılıyor. Gram altın haftabaşında 306 lira seviyesinde bulunuyordu.


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çeyrek altın, gram altın, ons altın,

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Almanya kıskan bizi sizin altınınız bizimki kadar değerli değil :)))!!! Damat berat paşa: ekonomi şaha kalktı türkiye süper güç :)
Altın borcu olanlara Allah sabır versinn yazıkkkk.
nerde bu hukumet. neden aciklama yok. nereye gidiyoruz...
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