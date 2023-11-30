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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 30 Kasım 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

30.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Ons altın geçtiğimiz gün gördüğü 2.052 dolar ile Mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler hedefin 2.059-2.069 dolar aralığı olduğunu belirtiyor. Gram altın ise zirveyi görüldü. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 30 Kasım 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 30 Kasım 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram altının rekor seviyeyi görmesinin ardından yakından takip ediliyor. Dolar kurunun 29 TL’ye dayanmasıyla berabere gram altın 1.900 TL seviyesinin üzerini gördü. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 30 Kasım 2023 Perşembe günü altın fiyatları...

GRAM ALTIN FED'İN ETKİSİYLE COŞTU!

Gram altındaki yükselişte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'NIN (FED) son açıklamalarının da etkisi görüldü. Gram altın, FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın faiz indirimi sinyali vermesiyle rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (30 KASIM 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 30 Kasım 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.903,15 liradan alınıyor, 1.903,45 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.582,00 liradan alınıyor, 12.685,00 liradan el değiştiriyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.310,00 liradan alınıyor, 6.369,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.145,00 liradan alınıyor,3.184,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.364,35 TL alış, 12.604,32 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN

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