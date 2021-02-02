Altın sert düştü! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Son 10 yılda en kötü performansını geçtiğimiz Ocak ayında yapan altın fiyatları Şubat ayına yükselişle başlamıştı. Bu sabah güne 428,44 lira ile başlayan gram altın 422 lira civarlarında fiyat belirliyor.

Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, gümüş fiyatları güçlendi.

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yeni güne yüzde -0,36 hareketle başlayarak satış fiyatını 428 lira civarında belirlemişti. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellendi ve altın sert düştü. Gram altın fiyatı şu an 422 lira civarında fiyat belirliyor!

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 422,72 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 422,63 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün güne

709 lira satış fiyatı ile başlayan çeyrek altın fiyatları yüzde -1,55 düşüşe geçerek, 700 liranın altına düştü.