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Altın sert düştü! Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 11:57 | Son Güncelleme

Altın, son 10 yıldaki en kötü Ocak ayı performansından sonra Şubat ayına yükselişle başlayan altın fiyatları öğle saatlerinde sert düştü. Güne satış fiyatı 428,44 lira ile başlayan gram altın 422 lira civarlarında fiyat belirliyor. Peki gram altın düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Son 10 yılda en kötü performansını geçtiğimiz Ocak ayında yapan altın fiyatları Şubat ayına yükselişle başlamıştı. Bu sabah güne 428,44 lira ile başlayan gram altın 422 lira civarlarında fiyat belirliyor.
Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, gümüş fiyatları güçlendi.

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yeni güne yüzde -0,36 hareketle başlayarak satış fiyatını 428 lira civarında belirlemişti. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellendi ve altın sert düştü. Gram altın fiyatı şu an 422 lira civarında fiyat belirliyor!

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 422,72 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 422,63 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün güne
709 lira satış fiyatı ile başlayan çeyrek altın fiyatları yüzde -1,55 düşüşe geçerek, 700 liranın altına düştü.

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 699,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 688,00 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatları yükselecek mi araştırması yapan yatırımcılar, uzmanların güncel altın yorumlarını araştırıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy yaptığı açıklamada dolar /TL kurunu değerlendirerek, güncel altın fiyatlarının dolar/TL kurunun 7.35 TL seviyelerini test etmesi halinde gram altında 439 TL kanalının yukarı yönlü dışına çıkması beklenebileceğini paylaştı.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.
Baştürk açıklamasında; "Teknik sıkışma iyice belirginleşti. 1875 altında baskılı görüntü beklemeye devam. 1845 gün içi destektir.1845'in altında dip seviyemiz olan 1830 bakılabilir." dedi... İşte güncel altın grafiği!


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