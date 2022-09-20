Altın üreticilerinden dikkat çeken tahmin! Yarın 21.00’de her şey belli olacak

ABD Merkez Bankası Fed bugün ve yarınki toplantılarının ardından Eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Karar TSİ 21.00'de belli olacak. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor.

ABN AMRO, FED'DEN 75 BP ARTIŞ BEKLİYOR

Fed’in faiz kararına ilişkin beklentiler bu yöndeyken ABN Amro tarafından yeni bir değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasını beklediklerini bildirdi. Fed'in bu toplantıda 100 baz puanlık bir artırıma gitmesinin muhtemel olmadığını savunan ABN Amro, FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de üyelerin büyüme tahminlerini düşürmelerini, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerini beklediklerini vurguladı.

ABN Amro, FOMC üyelerinin Fed faizi için tahminlerinin üst bandını yüzde 4'ten yüzde 4,5'e çıkaracaklarını öngörürken, projeksiyonların para politikasının 2023 ve 2024'te de sınırlayıcı olmaya devam edeceğine işaret etmelerini beklediklerini de belirtti.

ALTIN MADENCİLERİNDEN TAHMİN

Altın madencileri, Fed'den son 10 yılın en şahin faiz artırımları ile karşı karşıya kalınsa da altına ilginin devam edeceğine inanıyorlar. Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yıl sonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağını tahmin ettiler.

Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" dedi.



