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Altın ve dolar için kritik gün yarın! Piyasada bu habere kilitlendi: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

25.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altın fiyatları için kritik karar yarın saat 14.00’te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını duyuracak. Halihazırda Eylül-Aralık arasında faizlerde 500 baz puan indirim yaparak 4 aydır faizleri yüzde 14’te sabit tutan TCMB’nin faizleri bu ay da değiştirmesi beklenmiyor.

Altın ve dolar için kritik gün yarın! Piyasada bu habere kilitlendi: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Dolar ve altın fiyatları üzerinde etkili olacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

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ForeksHaber anketine katılan 17 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 17,00 seviyesine yükseltileceği tahmininde bulundu. 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 6 ekonomistin medyan tahmini ise yüzde 14,00 oldu. En düşük tahmin veren ekonomist yıl sonunda faizin yüzde 14,00 seviyesinde olacağını, en yüksek tahmin veren ekonomist ise faizin 25,00 seviyesine yükseltileceğini öngördü.

Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-22,00 aralığında oluşmuştu.

faiz

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

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