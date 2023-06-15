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Altın ve dolar için o günü işaret etmişti! Bomba tüyo sonrası flaş gelişme! İşte 15 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

15.06.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları geçtiğimiz gün Jerome Powell tarafından yapılan FED faiz kararı açıklaması sonrası merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara Çarşamba gününü işaret edip FED faiz kararının fiyatlara etki edeceğini vurgulamıştı. Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükselten Fed, haziran ayı için faiz kararını 5,00-5,25 aralığında sabit tuttu. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Haziran Perşembe günü altın fiyatları...

Altın ve dolar için o günü işaret etmişti! Bomba tüyo sonrası flaş gelişme! İşte 15 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 23.5699 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5391 liradan, satış fiyatı ise 23.6008 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.7'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.4619 TL'den yapan euro şu anda 25.4052 TL alış ve 25.5186 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 15 Haziran 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN VE DOLAR İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED, ECB ve BoJ faiz kararlarını da anımsatarak altın ve doların hangi yönde hareket edeceği konusunda belirleyici olduklarını anımsatmıştı.

FED faiz kararı açıklandı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Böylelikle Fed, politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tuttu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, FED Faiz kararı sonrası 15 Haziran 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.470,42 TL'den yapan gram altın bugün 1.465,68 TL alış, 1.465,94 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.665,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.389,00 liradan alınıyor, 9.633,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.855.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.738,00 liradan alınıyor, 4.838,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.427,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Haziran itibariyle 2.370,00 liradan alınıyor, 2.419,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 15 Haziran günü 9.496.59 TL alış, 9,698,33 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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