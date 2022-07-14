FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın ve dolar için yeni tehlike! Bu yorum daha önce yapılmamıştı: İslam Memiş öyle bir iddia ortaya attı ki…

Altın ve dolar için yeni tehlike! Bu yorum daha önce yapılmamıştı: İslam Memiş öyle bir iddia ortaya attı ki…

14.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve döviz piyasalarında ilginç günler yaşanıyor. Piyasalar resesyon ve Fed’in faiz adımlarını fiyatlarken dolar, euro, ons altın, gram altın ve petrol fiyatlarında hareketlilik artmış durumda. Yatırımcılar oldukça oynaklık gösteren piyasalar karşısında varlıklarını koruma konusunda ya da yeni yatırım yapma konusunda endişe duyarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten daha önce hiç dile getirilmemiş bir uyarı geldi...

Altın ve dolar için yeni tehlike! Bu yorum daha önce yapılmamıştı: İslam Memiş öyle bir iddia ortaya attı ki…

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bıraktı ve 41 yılın zirvesine çıktı. Şimdi ise piyasaların odağında 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası Fed’in faiz toplantısı var. Fed yetkililerinin şahin duruşları daha da güçlenirken, bankanın yüzde 80 ihtimalle temmuz toplantısında 100, eylül toplantısında ise 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

AW667607_03

Dolar, euro, ons altın, gram altın ve petrol fiyatları dünkü enflasyon verisi sonrasında oldukça hareketli bir gün geçirdi. Dolar, endeksin 20 yılın zirvesine oturmasıyla yükselişe geçerken yurt içinde 9 ve 34 Haziran’da BDDK’nın dövize sınırlama getiren kararı sonrası seviyeye geri döndü. 1 Dolar 20 yıl sonra ilk kez 1 Euro’dan değerli oldu. Ons altın 11 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1704 dolara kadar düştü. Gram altın fiyatları ise dolardaki yükselişten destek alarak günü yüzde 1,2 artış yaşayarak 972,7 liradan tamamladı. Petrol fiyatları ise 100 doların altına çekildi.

wegwsbvr

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA UYARI

Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler sonrası yatırımcılar varlıklarını nasıl koruyacaklarına ilişkin uzman yorumlarını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi.

Son dakika: Döviz piyasasında böylesi görülmemişti! Dolar, euro, yen… Rekor kıran enflasyon sonrası gözler Fed’de!Son dakika: Döviz piyasasında böylesi görülmemişti! Dolar, euro, yen… Rekor kıran enflasyon sonrası gözler Fed’de!

Enflasyon ile mücadelenin kolay olmayacağını dile getiren İslam Memiş, “Özellikle enflasyon rakamları artmaya devam ettikçe küresel piyasalardaki tıkanma, resesyon ve bozulmalar devam edecek. ABD'deki enflasyon rakamı yüksek gelince ve dolar endeksi 108 seviyesinin üzerinde olunca ister istemez değerli metallerde ve borsalarda bir baskılanma söz konusu. Çünkü Fed'in tekrardan 75 baz puanlık bir faiz artırımı yapması bekleniyor” diye konuştu.

AW667607_02

“SOYGUN VAR, VARLIKLARINIZI KORUYUN”

“Emtia fiyatlarındaki düşüşle beraber koca bir manipülasyon var, koca bir soygun piyasası var. Varlıklarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Bırakın satmayı, artırarak koruyun. Şu anda küresel çapta bir korku piyasası var, tamamen manipülasyon var. Altın ve gümüş fiyatları, kripto para fiyatları baskılanıyor. O yüzden önemli olan burada varlıklarınızı korumak ve artırmaktır” uyarısında bulundu.

“KORKU VE PANİK POMPALAYACAKLAR”

Altın ve dolar yatırımcılarının ekranlarda görülen rakamlara değil piyasalara inanması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, “Lütfen kur tuzağına karşı uyanık olun ve gördüklerinize inanmayın. Yine birkaç uyarı yapmıştım size. Artık dijital hackerların savaşına hazırlıklı olun. Artık bundan sonra sosyal medyada, televizyonda dünya hackerların savaşını konuşacak. Fabrikalara, özel gizlilik bilgisi olan şirketlere bilhassa bankaların sistemlerine büyük bir operasyon yapılacağını düşünüyorum. Buradaki amaç bankalara saldırarak korku ve paniği pompalamak. İnsanlara varlıklarınız güvende değil mesajı verecekler” yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzine indirim, otogaza zam geldi…Benzine indirim, otogaza zam geldi…
Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi! Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!
51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor! 51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!
Anahtar Kelimeler:
islam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı! İşte Datça'daki yangında son durum...

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı! İşte Datça'daki yangında son durum...

Ucuz benzin ve motorin için formülü açıkladılar!

Ucuz benzin ve motorin için formülü açıkladılar!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Konut fiyatlarındaki artış raporlara böyle yansıdı!

Konut fiyatlarındaki artış raporlara böyle yansıdı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Geri dönüştürülmüş tuvalet suyundan bira üretildi!

Geri dönüştürülmüş tuvalet suyundan bira üretildi!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.