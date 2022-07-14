Altın ve dolar için yeni tehlike! Bu yorum daha önce yapılmamıştı: İslam Memiş öyle bir iddia ortaya attı ki…

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bıraktı ve 41 yılın zirvesine çıktı. Şimdi ise piyasaların odağında 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası Fed’in faiz toplantısı var. Fed yetkililerinin şahin duruşları daha da güçlenirken, bankanın yüzde 80 ihtimalle temmuz toplantısında 100, eylül toplantısında ise 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Dolar, euro, ons altın, gram altın ve petrol fiyatları dünkü enflasyon verisi sonrasında oldukça hareketli bir gün geçirdi. Dolar, endeksin 20 yılın zirvesine oturmasıyla yükselişe geçerken yurt içinde 9 ve 34 Haziran’da BDDK’nın dövize sınırlama getiren kararı sonrası seviyeye geri döndü. 1 Dolar 20 yıl sonra ilk kez 1 Euro’dan değerli oldu. Ons altın 11 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1704 dolara kadar düştü. Gram altın fiyatları ise dolardaki yükselişten destek alarak günü yüzde 1,2 artış yaşayarak 972,7 liradan tamamladı. Petrol fiyatları ise 100 doların altına çekildi.

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA UYARI

Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler sonrası yatırımcılar varlıklarını nasıl koruyacaklarına ilişkin uzman yorumlarını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi.

Enflasyon ile mücadelenin kolay olmayacağını dile getiren İslam Memiş, “Özellikle enflasyon rakamları artmaya devam ettikçe küresel piyasalardaki tıkanma, resesyon ve bozulmalar devam edecek. ABD'deki enflasyon rakamı yüksek gelince ve dolar endeksi 108 seviyesinin üzerinde olunca ister istemez değerli metallerde ve borsalarda bir baskılanma söz konusu. Çünkü Fed'in tekrardan 75 baz puanlık bir faiz artırımı yapması bekleniyor” diye konuştu.

“SOYGUN VAR, VARLIKLARINIZI KORUYUN”

“Emtia fiyatlarındaki düşüşle beraber koca bir manipülasyon var, koca bir soygun piyasası var. Varlıklarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Bırakın satmayı, artırarak koruyun. Şu anda küresel çapta bir korku piyasası var, tamamen manipülasyon var. Altın ve gümüş fiyatları, kripto para fiyatları baskılanıyor. O yüzden önemli olan burada varlıklarınızı korumak ve artırmaktır” uyarısında bulundu.

“KORKU VE PANİK POMPALAYACAKLAR”

Altın ve dolar yatırımcılarının ekranlarda görülen rakamlara değil piyasalara inanması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, “Lütfen kur tuzağına karşı uyanık olun ve gördüklerinize inanmayın. Yine birkaç uyarı yapmıştım size. Artık dijital hackerların savaşına hazırlıklı olun. Artık bundan sonra sosyal medyada, televizyonda dünya hackerların savaşını konuşacak. Fabrikalara, özel gizlilik bilgisi olan şirketlere bilhassa bankaların sistemlerine büyük bir operasyon yapılacağını düşünüyorum. Buradaki amaç bankalara saldırarak korku ve paniği pompalamak. İnsanlara varlıklarınız güvende değil mesajı verecekler” yorumunda bulundu.



