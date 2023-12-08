Altın ve dolarda son tur! Uzman isim 'önemli' diyerek uyardı: "Hızlı bir yükseliş bekliyorum"

Altın, Aralık ayına hızlı yükselişle başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ons altın 2.031 dolar seviyesinde olduğunu ifade edip hızlı bir yükseliş beklediğini vurguladı. Gram altın için yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyen uzman isim hedefini açıkladı. Öte yandan bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi, önümüzdeki hafta ise enflasyon verisi açıklanacak. FED faiz kararı ise 12 Aralık ile 13 Aralık'ta gerçekleşecek toplantılar sonrası açıklanacak. İşte 8 Aralık 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ALTIN İÇİN YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Altın fiyatları pazartesi günü gördüğü tarihi zirvesinden gerilerken; bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi yön belirleyici olacak.

Amerika'da Ekim ayında tarım dışı istihdam 150 bin artmıştı. Ekim'de işsizlik yüzde 3,9 ile artış göstermişti. Aylık olarak saatlik kazançlarda yüzde 0,2'lik artış görülürken, bu veride yıllık artış yüzde 4,1 olmuştu.

UZMAN İSİM O UYARISINI YİNELEDİ

Ons altına ilişkin açıklamada bulunan uzman isim, "2.020 dolar destek seviyesinde takip edeceğimi ifade etmiştim. Buradan tekrar hızlı bir yükseliş beklediğimi de anımsatmak isterim. Ons altın 2.031 dolar seviyesinde şu anda. 2.065 dolar direncini takip ediyor olacağım" dedi ve gram altına değindi.

GRAM ALTIN İÇİNÇARPICI AÇIKLAMA: "HEDEF 2 BİN TL SEVİYESİ!"

Gram altının 1.950 TL seviyesinde olduğunu belirten uzman isim, bu hafta 1.937 TL seviyesine kadar gerilediğini anımsattı:

"Geçen haftaki kapanış 1.968 lira seviyesindeydi. Tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ifade ettim bu haftaki videolarımda. Şu anda 1.950 lira seviyesi yukarıda 1965 direncini takip edeceğim. Gram altında hedef 2.000 TL seviyesi. Yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebilirim."

Ons altının 2.384 dolar seviyesinde rasyan kaynaklı yine ucuz kalmaya devam ettiğini belirten uzman isim, "Hedefim 24, devamında ise 26 dolar seviyesi" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! (8 ARALIK 2023 CUMA)

Gram altın 1.890,91 TL alış, 1.891,18 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.031,06 dolar alış, 2.031,35 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.025,45 TL alış, 3.092,08 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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