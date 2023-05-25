Altın ve döviz rezervleri gerilemeye devam etti: Kur Korumalı Mevduat'ta yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 537 milyon dolar azalarak, 101 milyar 590 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 990 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 815 milyon dolardan 58 milyar 825 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Mayıs haftasında 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara indi.

KKM’DEKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ

Öte yandan Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı da sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları Veriler 18 Mayıs ile biten haftada 2 trilyon 346,7 milyar TL'den 2 trilyon 398,2 milyar TL'ye çıktı. KKM’de yeni rekor görüldü.

MEVDUAT VE TÜKETİCİ KREDİLERİ

Aynı haftada krediler 9 trilyon 67,9 milyar TL'den 9 trilyon 64,1 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 406,8 milyar TL'den 10 trilyon 365,4 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 353,3 milyar TL'den 1 trilyon 357,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 670 milyar TL'den 670,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 169,1 milyar TL'den 168,5 milyar TL'ye indi.



