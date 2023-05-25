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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! PPK metninde yeni dönem için ipuçları…

25.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? sorusu merak edilirken piyasaların dikkat kesildiği karar açıklandı. TCBM Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında Merkez Bankası faiz kararı Mayıs ayı için belli oldu. Geçtiğimiz ay faizleri yüzde 8,50 seviyesinde sabit bırakılan Merkez Bankası faiz oranları kritik Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde değişmedi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! PPK metninde yeni dönem için ipuçları…

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika olarak duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz ay faizleri yüzde 8,50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Analistler bankanın bu ay da faizlere dokunmayacağını tahmin ederken, yılın 5. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından karar açıklandı. Buna göre faizler Mayıs ayında da değişmedi. PPK karar metninde ise yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin önemli ipuçları paylaşıldı.

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"DEPREMİN ETKİLERİ KALICI DEĞİL"

PPK metninde depremin oluşturduğu ekonomik etkiye değinilerek şu önemli ifadeler yer aldı:

"Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Güncel veriler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte, orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı belirginleşmektedir."

ERDOĞAN DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASINI ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde CNN International'a açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz oranlarını düşürme kararını savundu ve bunun şimdiden olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Erdoğan, “Faiz oranları ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair bir tezim var. Faiz oranları ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Attığımız adımların sonuçlarını gördük" diye konuşmuştu.

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Merkez Bankası faiz kararı

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