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Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre altın ve gümüşteki devlet hakkı oranı arttırıldı. Altından alınan devlet hakkı ne kadar oldu merak edenler için Resmi Gazete kararı haberimizde... İşte altın ve gümüşten alınan devlet hakkı oranı!

Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında altın ve gümüşün devlet hakkı oranının yeni tutarını yayımladı. Altından alınan devlet hakkı ne kadar oldu? Gümüşten alınan devlet hakkı miktarı nedir merak edenler için Resmi Gazete kararı. İşte altın ve gümüşten alınan devlet hakkı oranı!

ALTIN VE GÜMÜŞTEN ALINAN DEVLET HAKKI ORANI NE KADAR?

Son dakika haberine göre altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi. Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

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