Altın yatırımcıları ABD'nin enflasyon rakamlarına odaklandı! İşte yatırım şirketlerinin ilk tahminleri

Omikron varyantının endişeleri azalırken altın fiyatları hafif bir gerileme yaşadı. Haftaya dolar/TL kurundaki yükselişle rekor tazeleyerek başlayan gram altın, 795 TL’yi gördükten sonra 789 TL civarında seyretti. Öte yandan yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle Kasım ayında yükselmişti.

ONS ALTINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda belirsizliğe yol açan Omikron varyantına ilişkin endişeler azalırken, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altın 1.780 doların üzerine çıktı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan değerli metal 1.777 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’dkei yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra 789 TL civarında bulunuyor.

YATIRIM ŞİRKETLERİNDEN ALTIN FİYATLARI TAHMİNLERİ

MEKSA YATIRIM:

Yatay hareket devam ediyor. İlk destekler 1.776 ve 1.767 seviyelerinde bulunuyor.

Sonraki destekler 1.762-1.758 seviyelerinde. Tepki yükselişinde ilk dirençler 1.782-1.787 seviyelerinde görülüyor. Sonraki dirençler 1.792 ve 1.808-1.815 seviyelerinde bulunuyor.

GEDİK YATIRIM

Ons altın yatay seyrini koruyor. Sabah saatlerinden bu yana 1776- 1782$ aralığında işlem görüyor. Omicron varyantı endişeleri ve cuma günü açıklanan beklentileri karşılamayan tarım dışı istihdam verisi sonrasında altında sınırlı bir yükseliş izlendi. Ancak hareketini 1800$ üzerine taşımadığı için 1770-1800$ aralığında sıkışmış durumda. Bu hafta ABD'de TÜFE verisi bekleniyor ve veri sonrası Fed'in faiz konusunda nasıl bir sinyal vereceğine dair beklentiler şekillenebilir. Cuma günü açıklanacak olan TÜFE verisine kadar olağanüstü bir durum olmadıkça altın bu veriyi bekleyebilir ve yatay seyrini koruyabilir. Bugün ABD'de dış ticaret dengesi açıklanacak. Etkisi sınırlı kalabilir. Ons altın için 1771$ - 1762$ - 1752$ destek

noktaları, 1784$ - 1792$ - 1801$ direnç noktaları olarak bulunuyor.

TACİRLER YATIRIM

Değerli metallerdeki satıcılı seyrin sürdüğü takip ediliyor. Her ne kadar Omicron varyantına ilişkin endişeler ile birlikte risk algısında görülen bozulma ve tahvil getirilerindeki zayıflama kıymet metaller için olumlu bir resim çiziyor olası da dolar

endeksindeki güçlenmenin ve Fed üyelerinin tapering ve faiz artırımlarına ilişkin şahin söylemlerinin fiyatlamalarda daha ön planda olduğu izleniyor. Bu çerçevede haftanın ilk işlem gününde zayıf seyrini koruyan ons altın, 1775$ – 1788$ seviyeleri

arasında hareket etmesinin ardından günü 1779,19$ seviyesinden düşüşle kapattı.

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1778,49$ seviyesinden işlem görüyor.

Ons altında Kasım ortasından bu yana bir süredir yükselişlerin sınırlı kaldığı ve son iki haftadır da 1800$ üzerinde bir günlük kapanış oluşmadığını görüyoruz. Fiyatların 1800$ seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olmaya devam etmesi durumunda kısa vadede satıcılı seyrin korunması beklenebilir. Düşüş eğiliminin sürmesi durumunda aşağıda 1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda. Yukarıda ise 1787,41$ ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarımız. Yeniden 1800$ üzerinin test edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri ön plana çıkabilir. Bugün yurt dışında Almanya’da Ekim Sanayi Üretimi verileri, Almanya Aralık ZEW Beklenti Anketi ve Euro Bölgesi 3Ç21 nihai

(son okuma) büyüme verileri açıklanacak.

IKON MENKUL

1765 desteğinin hemen üzerinde fiyatlanan sarı metal son günlerde dar banttaki hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. 1680’den gelen uptrendin altına sarkan sarı metal, bu trendin üzerine tekrar çıkabilmiş değil. Gün içi hareketlerde 1795’in altında kaldıkça zayıf görüntünün devam etmesini bekleyebiliriz.

Destekler: 1765 – 1748 – 1722

Dirençler: 1795 – 1810 - 1832

