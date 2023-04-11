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Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat! Zamanı geldi: İşte 11 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

11.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Nisan 2023 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisi ve Fed tutanakları Çarşamba günü açıklanacak. Piyasaların gözü bu iki gelişmede olacak. Peki; tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 11 Nisan 2023 Salı günü altın fiyatları...

Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat! Zamanı geldi: İşte 11 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatlarında son durum merak konusu olurken birçok kişi internette "11 Nisan 2023 Salı tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan dolar son kapanışını 19.2721 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2697 TL'den, satış fiyatı ise 19.2751 TL'den işlem görüyor. Euro/TL kuru alış fiyatı 20.9647 TL'den, satış fiyatı ise 21.0013 TL'den işlem görüyor. İşte, 11 Nisan 2023 Salı günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TÜM GÖZLER O TARİHTE!

Altın piyasası bu hafta oldukça kritik iki gelişmeyi yakından takip edecek.

ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları bu hafta açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ve FED tutanakları faiz oranlarının yakın vadedeki seyrine ilişkin ipuçları için yatırımcılar tarafından mercek altına alınacak.

ABD Mart ayı enflasyon rakamları 12 Nisan 2023 Çarşamba günü açıklanacak. Ekonomistler; gıda ve yakıt maliyetlerinin hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyat enflasyonunun, aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise Şubat ayındaki yüzde 5,5 seviyesinden yüzde 5,6’ya yükselmesini bekliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (11 NİSAN 2023 SALI)

Altın fiyatları, 11 Nisan 2023 Saslı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.234,09 TL'den yapan gram altın bugün 1.237,60 TL alış, 1.237.81 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.364,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.301,00 liradan alınıyor, 8.391,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.198.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.162,00 liradan alınıyor, 4.211,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.099,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Nisan itibariyle 2.081,00 liradan alınıyor, 2.105,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Nisan günü 8.143,06 TL alış, 8,304,29 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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