ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 29 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? En çok o kazandıracak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ile dolar ve euro'da son durum Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası merak konusu oldu. İslam Memiş, yaptığı açıklamada 2023'te altın ve gümüşte rekor yaşanacağını ve bin 280'den sonra bin 300'lü – bin 400'lü rakamların konuşmaya başlanacağını belirtti. Peki, bıugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 29 Aralık 2022 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.085,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.088,64 TL alış, 1.088,84 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,202,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.139,00 liradan alınıyor, 7.220,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.618.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.555,00 liradan alınıyor, 3.627,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.809,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Aralık itibariyle 1.785,00 liradan alınıyor, 1.814,00 liradan satılıyor.
Tam altın 29 Aralık günü 7.106,00 TL alış, 7,204,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
İslam Mmiş, 2023 yılında altın ve gümüşte rekorların yaşanacağını ifade etti.
İslam Memiş, yaptığı açıklamada " 2023 yılında 1.280'den sonra 1.300'lü – 1.400'lü rakamlar konuşabiliriz diye tahmin ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Altında ciddi bir baskılanmanın yaşandığını bir kez daha vurgulayan İslam Memiş açıklamasını şöyle sürdürdü:
"2023 yılında da tam tersi senaryo görebiliriz."
İslam Memiş son olarak 2023'te altından ziyade gümüşün daha çok kazandıran emtia aracı olduğunun altını çizdi.