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ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 29 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? En çok o kazandıracak!

29.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası, haftanın dördüncü işlem gününde (29 Aralık 2022 Perşembe) yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş yaşanan baskılamayı işaret ederek yeni rekorların yaşanacağını söyledi. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 29 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? En çok o kazandıracak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ile dolar ve euro'da son durum Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası merak konusu oldu. İslam Memiş, yaptığı açıklamada 2023'te altın ve gümüşte rekor yaşanacağını ve bin 280'den sonra bin 300'lü – bin 400'lü rakamların konuşmaya başlanacağını belirtti. Peki, bıugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (29 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

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Altın fiyatları, 29 Aralık 2022 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.085,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.088,64 TL alış, 1.088,84 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,202,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.139,00 liradan alınıyor, 7.220,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.618.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.555,00 liradan alınıyor, 3.627,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.809,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Aralık itibariyle 1.785,00 liradan alınıyor, 1.814,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 29 Aralık günü 7.106,00 TL alış, 7,204,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

Güncel Dolar ve Euro fiyatları! 29 Aralık 2022 Perşembe Güncel Dolar ve Euro fiyatları! 29 Aralık 2022 Perşembe

İSLAM MEMİŞ 2023'Ü İŞARET EDEREK UYARDI: "1.400'LÜ RAKAMLARI KONUŞABİLİRİZ"

İslam Mmiş, 2023 yılında altın ve gümüşte rekorların yaşanacağını ifade etti.

İslam Memiş, yaptığı açıklamada " 2023 yılında 1.280'den sonra 1.300'lü – 1.400'lü rakamlar konuşabiliriz diye tahmin ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"2023'TE DE TAM TERSİ SENARYO GÖREBİLİRİZ"

Altında ciddi bir baskılanmanın yaşandığını bir kez daha vurgulayan İslam Memiş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2023 yılında da tam tersi senaryo görebiliriz."

GÜMÜŞ 2023'TE EN ÇOK KAZANDIRAN EMTİA ARACI OLACAK!

İslam Memiş son olarak 2023'te altından ziyade gümüşün daha çok kazandıran emtia aracı olduğunun altını çizdi.

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