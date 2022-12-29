FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 29 Aralık 2022 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatları!

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 29 Aralık 2022 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatları!

29.12.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Aralık 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, 18,7112 TL alış fiyatından işlem gören USD, 18,7175 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 29 Aralık 2022 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafında merak edildi. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR? (29 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Dolar önceki kapanışını 18,7143 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7112 TL alış, 18,7175 TL satış fiyatından işlem gördü

29 Aralık 2022 Perşembe günü Dolar/TL ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,9091 'den yaptı.

EURO dün 19,8858 TL alış, 19,9325 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammıEYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldüEYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldü
Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş... Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

Terim de ilaç olmadı, 2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

Terim de ilaç olmadı, 2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT ne zaman Meclis'e gelecek? AK Parti tarih verdi

EYT ne zaman Meclis'e gelecek? AK Parti tarih verdi

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.