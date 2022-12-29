Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 29 Aralık 2022 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafında merak edildi. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR? (29 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Dolar önceki kapanışını 18,7143 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7112 TL alış, 18,7175 TL satış fiyatından işlem gördü

29 Aralık 2022 Perşembe günü Dolar/TL ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,9091 'den yaptı.

EURO dün 19,8858 TL alış, 19,9325 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



