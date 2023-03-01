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ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Al-sat için güzel fırsat: İşte 1 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

01.03.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in içinde bulunduğumuz haftaya dikkat çekip "Al-sat için güzel fırsat" ifadesine yer vermesinin ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar 18.8804 TL alış fiyatından, 18.8880 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise 19.9919 TL alış ve 20.0035 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2023 altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Al-sat için güzel fırsat: İşte 1 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte, 1 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (1 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 1 Mart 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.109,33 TL'den yapan gram altın bugün 1.111,30 TL alış, 1.11.49 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,401,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.338,00 liradan alınıyor, 7.420,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.715.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.680,00 liradan alınıyor, 3.723,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.857,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Mart itibariyle 1.840,00 liradan alınıyor, 1.862,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Mart günü 7.325,00 TL alış, 7,406,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN İSİMDEN GRAM ALTIN UYARISI: "UZUN VADELİ DÜŞÜNEN KAZANÇLI ÇIKACAK!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV 100'deki köşesinde gram altının neredeyse bedava olduğuna dikkat çekip yatırımcılar alım yapmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bu haftanın dolar ve TL karşısında alım satım için en uygun zaman olduğunu vurgulayan İslam Memiş , uzun vadeli düşünen kişilerin kazançlı çıkacağını belirtti.

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