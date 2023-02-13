ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Bunu yapan resmen köşeyi dönecek! 3 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı bir açıklamada bulunup tarih verdi. 13 Şubat 2023 Pazartesi tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte, 13 Şubat 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.128,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.125,08 TL alış, 1.125.28 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,502,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.411,00 liradan alınıyor, 7.485,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.766.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.716,00 liradan alınıyor, 3.757,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.883,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Şubat itibariyle 1.859,00 liradan alınıyor, 1.879,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 13 Şubat günü 7.436,00 TL alış, 7,513,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTIN YATIRIMCISI İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA! "SON KEZ UYARIYORUM" DEYİP TARİH VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"ŞUBAT AYININ 15'İNE KADAR..."

İslam Memiş altın yatırımcıları için "Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TARİHİ VERDİ!

Altın fiyatları için yükseliş tarihi veren İslam Memiş elinde altın bulunduranları da uyardı.

ALTIN SATMAYI TAVSİYE ETMEDİ!

İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum."

