ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Deprem sonrası uyardı: "Er geç bir yıla..." 15 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "son kez uyarıyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Dolar 18,8440 TL alış fiyatından , 18,8524 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro şu anda 20.1985 TL alış ve 20.2095 TL satış fiyatına sahip. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (15 ŞUBAT 2023 SALI)

Altın fiyatları, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.123,63 TL'den yapan gram altın bugün 1.119,61 TL alış, 1.119.81 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,524,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.410,00 liradan alınıyor, 7.492,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.776.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.716,00 liradan alınıyor, 3.760,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.888,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Şubat itibariyle 1.858,00 liradan alınıyor, 1.880,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 15 Şubat günü 7.430,00 TL alış, 7,506,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTIN İLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA: "SON KEZ UYARIYORUM"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye ekonomisinin nasıl bir sürece gireceği merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı.

DİKKAT İTHALATTA GERİLEME YAŞANABİLİR!

İslam Memiş, deprem ile birlikte büyüme rakamların aşağı yönlü hareket edeceğini ifade edip eksi 2 düşüş yaşanacağını vurguladı.

Ortaya çıkan maliyetlerin bir kısmını DASK gibi sigorta kuruluşlarının karşılayacağını belirten İslam Memiş, ithalatta gerilemelerin görülebileceğini söyledi.

RAMAZAN AYI'NDA ÜRETİMDE VE TÜKETİMDE GERİLEME

Ramazan ayı ile birlikte hem üretimde hem de tüketimde düşüşler yaşanabileceğini söyleyen Memiş, altında yeni rekorların beklediğini vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

İşte İslam Memiş'in o açıklaması:

"Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum."

