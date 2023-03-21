ALTIN yatırımcıları DİKKAT! FED faiz kararı öncesi kritik uyarı: 'Pişman olursunuz!' İşte 21 Mart 2023 yarım, çeyrek, gram ALTIN fiyatları!

Altın fiyatları 21 Mart 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altını olanları uyaran İslam Memiş, 'Pişman olursunuz' ifadesini kullandı. Bugünün güncel tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 21 Mart 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 MART 2023 SALI)

Altın fiyatları, 21 Mart 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.209,66 TL'den yapan gram altın bugün 1.211,88 TL alış, 1.212.07 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.035,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.976,00 liradan alınıyor, 8.047,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.033.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.001,00 liradan alınıyor, 4.039,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.016,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.019,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 20 Mart günü 7.983,00 TL alış, 8,055,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

2023'ÜN İLK FED TOPLANTISI SONRASI FAİZ YÜKSELTİLDİ!

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzamnı İslam Memiş, altın fiyatlarında ufak çaplı ve kısa süreli olarak yaşanacak bir aşağı yönlü hareket beklediğini belirtip “Yine de bir düşen altın iki yükselecek. 2023 yılı altının yılı olacak” ifadelerini kullandı.

"ALTINI İLK FİYAT DÜŞÜŞÜNDE SATARSANIZ PİŞMAN OLURSUNUZ"

Uzman isim, düşüş sonrası gelecek olan yükseliş dalgasının kuvvetli olacağını vurguladı.

“İlk fiyat düşüşünde altınınızı satarsanız, gelecek yükseliş dalgasında pişman olursunuz” diyen İslam Memiş yarın açıklanacak olan FED faiz kararına dikkat çekti. Uzman isim, FED’in 25 baz puan artışa gideceğini düşünüyor.

