ALTIN yatırımcıları DİKKAT! FED faiz kararı öncesi kritik uyarı: 'Pişman olursunuz!' İşte 21 Mart 2023 yarım, çeyrek, gram ALTIN fiyatları!

Altın fiyatları 21 Mart 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altını olanları uyaran İslam Memiş, 'Pişman olursunuz' ifadesini kullandı. Bugünün güncel tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 21 Mart 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 21 Mart 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.209,66 TL'den yapan gram altın bugün 1.211,88 TL alış, 1.212.07 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 8.035,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.976,00 liradan alınıyor, 8.047,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.033.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.001,00 liradan alınıyor, 4.039,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.016,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.019,00 liradan satılıyor.
Tam altın 20 Mart günü 7.983,00 TL alış, 8,055,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
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Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.
FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.
ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.
31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.
Altın ve Para Piyasaları Uzamnı İslam Memiş, altın fiyatlarında ufak çaplı ve kısa süreli olarak yaşanacak bir aşağı yönlü hareket beklediğini belirtip “Yine de bir düşen altın iki yükselecek. 2023 yılı altının yılı olacak” ifadelerini kullandı.
Uzman isim, düşüş sonrası gelecek olan yükseliş dalgasının kuvvetli olacağını vurguladı.
“İlk fiyat düşüşünde altınınızı satarsanız, gelecek yükseliş dalgasında pişman olursunuz” diyen İslam Memiş yarın açıklanacak olan FED faiz kararına dikkat çekti. Uzman isim, FED’in 25 baz puan artışa gideceğini düşünüyor.