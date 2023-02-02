ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Fiyatlar birden değişti: 2 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edildi. FED faiz kararı geçtiğimiz gün saat 22.00'de açıklandı. Piyasaların beklediği gibi 25 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Jerome Powell'ın açıklamalarına dikkat çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 yılında gümüşün önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Getirisinin altından daha fazla olacağını tahmin ediyorum" ifadesine yer verdi. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Şubat 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 2 Şubat 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.180,87 TL'den yapan gram altın bugün 1.181,04 TL alış, 1.181.22 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.953,58 dolardan yapan ons altın 1.952,24 dolar alış, 1.952,54 dolar satış diyatından el değiştiriyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,809,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.719,00 liradan alınıyor, 7.811,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.919.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.871,00 liradan alınıyor, 3.920,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.960,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Şubat itibariyle 1.936,00 liradan alınıyor, 1.960,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Şubat günü 7.634,00 TL alış, 7,710,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI 'ALTIN' UYARISI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Jerome Powell'ın FED faiz kararı açıklamasına dikkat çekip "Fiyatlar yarından itibaren kendine bir yön belirler" ifadelerini kullandı.

"Fed’in faiz kararından önce sakin seyirde işlemler gerçekleştiren altının ons fiyatı 1.927 dolar seviyesinden 1.945 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın 1.180’den 1.185 yükseldi. İçerde dolar/TL kuru stabil olduğundan gram altın, fazla etkilenmedi. Bu dalgalanma Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarından kaynaklandı. Bu dalgalanmalar için yatırımcıyı uyarmıştım. Fiyatlar yarından itibaren kendine net bir yön belirler." diyen İslam Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ONS ALTINDA BİR GERİ ÇEKİLME YAŞANABİLİR"

Dolar endeksi (dxy), 102 seviyesinden 100,94 seviyesine geriledi. Yani, uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken altın değer kazanmış oldu. Gram altın tarafında bu yıl için öngörümde bir değişiklik yok. Yıl içerisinde 1.450 lira seviyesi beklentimi hala koruyorum. Ancak kısa vade için ons altında bir geri çekilme yaşanabilir. Ons altında öngörüm 1.880-1.850 dolar aralığı. Bu seviyeye gerilediğinde o gün gram altın kaça tekabül ediyorsa alınmalı. Muhtemelen 1.140 lira seviyesine geri çekilebilir."

NE ALTIN, NE DE DOLAR! UZMAN İSİM UYARDI: "GÜMÜŞÜN GETİRİSİ DAHA ÇOK OLACAK!"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in gümüşe ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bu geri çekilmeler kısa vade için alım fırsatı olacaktır. Sonrasında rekorlarını sık tazeleyen bir gram altın karşımızda olacak. Altın/Gümüş rasyosu 81,30’da. Yani, gümüş altına kıyasla daha ucuz. Altınla gümüş almakta ucuz. Bunu fırsata çevirmek gerek. Çünkü 2023’de gümüşün getirisinin altından fazla olacağını tahmin ediyorum. Elinde nakit bulunduran altın yerine gümüşü tercih etmeli. 2022’de gram altın yüzde 43 kazandırırken, gram gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2023’de gümüş yine altını tahtından edebilir. Gümüşü daha çok önemsiyorum. Bugün “Altın mı, gümüş mü?” derseniz “Gümüş” derim. Altının ons fiyatında 1.957 dolar, 1.195 lira dirençleri var. Burdan geri dönebilir. Şubat ayında altın fiyatlarında 1.850 dolar, 1.140 lira seviyelerini bekliyor olacağım."

