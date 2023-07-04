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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Eşine zor rastlanır!" diyerek uyardı! Hemen harekete geçin

04.07.2023 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri İslam Memiş'in açıklamalarının ardından 4 Temmuz 2023 Salı günü yakından takip ediliyor. Uzman isim, "Kesin bir tarih vermek zor ancak altın artık kabına sığmayacak noktaya geldi" diyerek uyarıda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Temmuz 2023 Salı günü altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Eşine zor rastlanır!" diyerek uyardı! Hemen harekete geçin

Altın fiyatlarının belirlenmesinde başat rolün doların mevcut değeri olduğunu belirten İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında faizleri sabit tuttuğunu anımsatıp yıl sonuna kadar birkaç faiz artırımına daha şahitlik edileceğini belirtti. Öte yandan Dolar son kapanışını 25.9335 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9308 liradan, satış fiyatı ise 25.9362 liradan işlem görüyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ise merak konusu oldu. İşte 4 Temmuz 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN ALMAK İÇİN SON FIRSAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayının son haftasında uyarı yapmaya başladığını anımsatıp şu açıklamayı yaptı:

"Henüz ons altın 2000 dolar seviyelerindeyken ısrarla Haziran ayı içerisinde 1910 dolar altına düşecek dedim ve geldiğimiz noktada söylediklerimin bir bir çıktığını görüyoruz."

EŞİNE ZOR RASTLANIR BİR ALIM FIRSATI!

"Altın için 1900 altının test edileceğini düşünmüyorum, aksine hızlı bir toparlanma sürecine girilecektir" diyen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden buralar belki de eşine zor rastlayacağımız bir alım fırsatı sunuyor altın için. Çünkü yıl ortalarında da belirttiğimiz üzere Aralık ayı itibariyle ons altındaki beklentimiz 2250-2350 dolar seviyelerinde. Bu fiyat artışının elbette gram ve çeyrek altına etkisi de olacak."

ALTIN KABINA SIĞMAYACAK NOKTAYA GELDİ

Kesin bir tarih vermenin zor olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın artık kabına sığmayacak noktaya geldi." dedi.

Uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta itibariyle sert ataklar görebiliriz. Bu yüzden "Alım için en doğru zaman ne?" sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün olmasa da, önümüzdeki birkaç gün hazırlığa başlamak için ideal gözüküyor."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (4 TEMMUZ 2023 SALI)

Altın fiyatları, 4 Temmuz 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.597,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.604,46 TL alış, 1.604,75 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.600,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.257,00 liradan alınıyor, 10.666,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.324.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.137,00 liradan alınıyor, 5.357,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.662,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Temmuz itibariyle 2.576,00 liradan alınıyor, 2.679,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Temmuz günü 10.303.78 TL alış, 10,525,74 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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