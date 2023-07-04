Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Eşine zor rastlanır!" diyerek uyardı! Hemen harekete geçin

Altın fiyatlarının belirlenmesinde başat rolün doların mevcut değeri olduğunu belirten İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında faizleri sabit tuttuğunu anımsatıp yıl sonuna kadar birkaç faiz artırımına daha şahitlik edileceğini belirtti. Öte yandan Dolar son kapanışını 25.9335 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9308 liradan, satış fiyatı ise 25.9362 liradan işlem görüyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ise merak konusu oldu. İşte 4 Temmuz 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayının son haftasında uyarı yapmaya başladığını anımsatıp şu açıklamayı yaptı:
"Henüz ons altın 2000 dolar seviyelerindeyken ısrarla Haziran ayı içerisinde 1910 dolar altına düşecek dedim ve geldiğimiz noktada söylediklerimin bir bir çıktığını görüyoruz."
"Altın için 1900 altının test edileceğini düşünmüyorum, aksine hızlı bir toparlanma sürecine girilecektir" diyen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu yüzden buralar belki de eşine zor rastlayacağımız bir alım fırsatı sunuyor altın için. Çünkü yıl ortalarında da belirttiğimiz üzere Aralık ayı itibariyle ons altındaki beklentimiz 2250-2350 dolar seviyelerinde. Bu fiyat artışının elbette gram ve çeyrek altına etkisi de olacak."
Kesin bir tarih vermenin zor olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın artık kabına sığmayacak noktaya geldi." dedi.
Uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu hafta itibariyle sert ataklar görebiliriz. Bu yüzden "Alım için en doğru zaman ne?" sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün olmasa da, önümüzdeki birkaç gün hazırlığa başlamak için ideal gözüküyor."
Altın fiyatları, 4 Temmuz 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.597,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.604,46 TL alış, 1.604,75 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 10.600,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.257,00 liradan alınıyor, 10.666,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.324.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.137,00 liradan alınıyor, 5.357,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.662,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Temmuz itibariyle 2.576,00 liradan alınıyor, 2.679,00 liradan satılıyor.
Tam altın 4 Temmuz günü 10.303.78 TL alış, 10,525,74 TL satış fiyatından el değiştiriyor.