Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Bu fırsat 40 yılda bir gelir!"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram altın için ilk aşamada bin 500 TL bilgisini paylaştığını anımsata Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıol sonuna dek bin 750 TL direnç noktasını test edebileceğini belirtti. İleride fırsatlar oluşacağına vurgu yapan Memiş, bu fırsatın 40 yılda bir geleceğini belirtti. Öte yandan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 11 Temmuz 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

"HIZLI DAVRANMAYANLAR ÇOK PİŞMAN OLACAK!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memniş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Gram altın için ilk aşamada bin 550 lira demiştik, yıl sonuna kadar bin 750 direnç noktasını mutlaka test edilebilir diye düşünüyorum. Bu nedenle ileride de fırsatlar oluşacaktır. Ancak şu andaki piyasalar tabiri caizse 40 yılda bir gelecek bir duruma dönüştü. Gelecek hafta itibarıyla hızlı davranmayanların çok pişman olacağı bir yükseliş sezonuna girebiliriz"

Altın konusunda öngördüğü noktaya gelindiğini söyleyen İslam Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Altının ons fiyatı 2 bin dolar seviyesindeyken, Haziran ayında bu fiyatın bin 931 dolara kadar düşeceğini öngörmüştük. Bugün bu direnç seviyesine ulaştı ve altın fiyatlarının bu hafta kısa bir süreliğine bin 900 doların altını test etme ihtimali var."

BİN 800 TL'Yİ GÖREBİLİR

Altının yılın ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran kalem olduğunu belirten uzman isim, gram altının bin 800 TL'yi görebileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (11 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 11 Temmuz 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.615,40 TL'den yapan gram altın bugün 1.615,68 TL alış, 1.615,99 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.642,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.440,00 liradan alınıyor, 10.677,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.345.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.220,00 liradan alınıyor, 5.363,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.673,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Temmuz itibariyle 2.618,00 liradan alınıyor, 2.682,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Temmuz günü 10.396.95 TL alış, 10,604,52 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

