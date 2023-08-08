Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Fiyatlara yansıyacak!"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda altınla ilgili alınan 'kota' kararını değerlendirdi. Uzman isim, talep ile beraber işçilik farkının ve makas aralığının açılmasına neden olacağını belirtti. Bu gelişme sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı günü altın fiyatları...

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK UYARI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altına kota kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"ALTINA KOTA KARARI FİYATLARI YÜKSELTEBİLİR"

Uzman isim şunları yazdı:

1- Rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0,5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler.

2- İşlenmemiş altın ithalatına kota gündemde

Söz konusu kotalar, Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak.

Tedbirler çerçevesinde aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçen yıllardaki ithalat miktarları dikkate alınarak aylık bir kota miktarı belirlendi. Bu kota, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat ve borsa işlemleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecek.

Bu gelişmelerin talep ile beraber işçilik farkının ve makas aralığının açılmasına neden olacağını düşünüyorum.

Haliyle fiyatlara da yansır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (8 AĞUSTOS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 8 Ağustos 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.680,27 TL üzerinden yapan gram altın 1.677,95 liradan alınıyor, 1.678,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.146,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.031,00 liradan alınıyor, 11.127,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.599.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.520,00 liradan alınıyor, 5.635891,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.799,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Ağustos itibariyle 2.760,00 liradan alınıyor, 2.794,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Ağustos günü 10.874.20 TL alış, 11.085,73 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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