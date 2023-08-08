Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Fiyatlara yansıyacak!"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda altınla ilgili alınan 'kota' kararını değerlendirdi. Uzman isim, talep ile beraber işçilik farkının ve makas aralığının açılmasına neden olacağını belirtti. Bu gelişme sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı günü altın fiyatları...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altına kota kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Uzman isim şunları yazdı:
1- Rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretebilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0,5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler.
2- İşlenmemiş altın ithalatına kota gündemde
Söz konusu kotalar, Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak.
Tedbirler çerçevesinde aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçen yıllardaki ithalat miktarları dikkate alınarak aylık bir kota miktarı belirlendi. Bu kota, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat ve borsa işlemleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecek.
Bu gelişmelerin talep ile beraber işçilik farkının ve makas aralığının açılmasına neden olacağını düşünüyorum.
Haliyle fiyatlara da yansır."
Altın fiyatları, 8 Ağustos 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.680,27 TL üzerinden yapan gram altın 1.677,95 liradan alınıyor, 1.678,23 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 11.146,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.031,00 liradan alınıyor, 11.127,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.599.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.520,00 liradan alınıyor, 5.635891,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.799,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Ağustos itibariyle 2.760,00 liradan alınıyor, 2.794,00 liradan satılıyor.
Tam altın 8 Ağustos günü 10.874.20 TL alış, 11.085,73 TL satış fiyatından el değiştiriyor.