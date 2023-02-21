ALTIN yatırımcıları DİKKAT! O fiyata sakın aldanmayın: İşte 21 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu açıklama sonrası, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 21 Şubat 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 ŞUBAT 2023 SALI)

Altın fiyatları, 21 Şubat 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.116,89 TL'den yapan gram altın bugün 1.115,10 TL alış, 1.115.28 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.411,00 liradan alınıyor, 7.476,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.758.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.717,00 liradan alınıyor, 3.753,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.879,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Şubat itibariyle 1.858,00 liradan alınıyor, 1.876,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Şubat günü 7.408,00 TL alış, 7,470,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMLARINA UYARI: "O FİYATA ALDANMAYIN!"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altının ekranlarda 1.116 TLserbest piyasalarda 1.1140 TL seviyesinden kapanış yaptığını anımsattı ve "Ekranlardaki fiyata aldananlar yine dikkat etmeli" ifadesini kullandı.

İslam Memiş, gram altının bu hafta yükselişini bin 865 dolar seviyesine kadar sürdüreceğini söyledi.

