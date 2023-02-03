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ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Risk iştahı fiyatlara yansıyor! İşte 3 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

03.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in Dolar ve altını bir yana koyup vatandaşları zengin edecek yatırım aracını açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Şubat 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Risk iştahı fiyatlara yansıyor! İşte 3 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İslam Memiş, gümüşün, son 2 senedir gram altını tahtından eden değerli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Peki,bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Şubat 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (3 ŞUBAT 2023 CUMA)

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Altın fiyatları, 3 Şubat 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.155,54 TL'den yapan gram altın bugün 1.158,69 TL alış, 1.158.91 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,664,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.603,00 liradan alınıyor, 7.678,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.847.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.814,00 liradan alınıyor, 3.854,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.923,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Şubat itibariyle 1.907,00 liradan alınıyor, 1.927,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Şubat günü 7.608,00 TL alış, 7,682,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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NE ALTIN NE DOLAR! İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI 'GÜMÜŞ' YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gümüşün bilhassa son 2 senedir değerli bir yatırım aracı olduğunu açıkladı.

Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gram gümüş, son iki yıldır gram altını tahtından eden değerli bir yatırım aracı oldu. 2020'de 2.50 lira olan gram gümüş, bugünlerde 14.88 liradan işlem görüyor. Yani, 2020'de 100 bin liraya 40 kg gümüş alan yatırımcının bugün 100 bin lirasını 595 bin lira yaptığını gördük"

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