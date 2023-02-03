ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Risk iştahı fiyatlara yansıyor! İşte 3 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İslam Memiş, gümüşün, son 2 senedir gram altını tahtından eden değerli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Peki,bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Şubat 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 3 Şubat 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.155,54 TL'den yapan gram altın bugün 1.158,69 TL alış, 1.158.91 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,664,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.603,00 liradan alınıyor, 7.678,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.847.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.814,00 liradan alınıyor, 3.854,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.923,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Şubat itibariyle 1.907,00 liradan alınıyor, 1.927,00 liradan satılıyor.
Tam altın 3 Şubat günü 7.608,00 TL alış, 7,682,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gümüşün bilhassa son 2 senedir değerli bir yatırım aracı olduğunu açıkladı.
Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Gram gümüş, son iki yıldır gram altını tahtından eden değerli bir yatırım aracı oldu. 2020'de 2.50 lira olan gram gümüş, bugünlerde 14.88 liradan işlem görüyor. Yani, 2020'de 100 bin liraya 40 kg gümüş alan yatırımcının bugün 100 bin lirasını 595 bin lira yaptığını gördük"