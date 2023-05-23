Altın yatırımcıları dikkat! Tekrar bu tuzağa düşmeyin! 23 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İslam Memiş'ten yatırımcılara yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi. Öte yandan altın fiyatları bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte 23 Mayıs 2023 Salı günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 28 Mayıs’ta ikinci tur seçimleri öncesi yatırımcıların yüksek fiyatlardan alım

yapmamaları gerektiğini vurgulayıp şu açıklamayı yaptı:

“Aslında birinci turda vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. 1510 liradan gram altın almıştı, yanlış hamlelerdi. Tekrar bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluşuyor. Piyasalar da biraz daha kontrol altına alındı.”

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında elinde altın olanları uyardı.

Uzman isim açıklamasında "Gram altın serbest piyasalarda bin 375 TL. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşler yaşandı. 148 TL değer kaybetti gram altın. Kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama bin 350 TL altında değer kaybı beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YAZ AYLARINDA ARTACAK

1350 lirayı dikkate almak gerektiğini belirten Memiş, " Yaz aylarında yükseliş öngörümü koruyorum. Dolar kurunda da yaz aylarında yükseliş öngörüyorum."

Altın fiyatlarında da dolarda da bugünkü seyirlerin kalıcı olmayacağını belirten uzman isim, "Bin 350 - bin 380 bu aralarda gezinmeye devam ediyor. Bin 350 altındaki rakamlar biraz zor, buralar alım fırsatı olarak göz önüne alınmalı." ifadelerine yer verdi.

"ALIM İŞİ GEÇEN AY BİTTİ!"

"Elinde altın olan biraz daha beklemeli." diyen İslam Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar daha önce hazırlığını yaptı. Alım işi geçen ay bitti. Düğün takılarında yoğun satışların olacağı döneme giriliyor. Altın çok pahalı bir emtia oldu, altın bir lüks haline geldi. Nakit para takmayı tercih ediyorlar."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (23 MAYIS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 23 Mayıs 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.526,10 TL'den yapan gram altın bugün 1.250,78 TL alış, 1.250,98 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.268,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.970,00 liradan alınıyor, 9.273,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.662.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.479,00 liradan alınıyor, 4.639,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.310,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Mayıs itibariyle 2.232,00 liradan alınıyor, 2.299,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Mayıs günü 8.816.76 TL alış, 8,997,59 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

