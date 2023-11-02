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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim altın için cuma gününü işaret etti: 'Batarsınız!'

02.11.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, cuma gününü işaret edip "Batarsınız!" diyerek kritik bir uyarıda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Kasım 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim altın için cuma gününü işaret etti: 'Batarsınız!'

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara art arda kritik uyarılar geldi. Uzman isim, cuma günü yaşanabilecekler konusunda açıklamada bulundu ve 'Kasım ayı kazanma değil, batma ayı' ifadesini tekrar kullandı. İşte 2 Kasım 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

"KASIM AYI KAZANMA AYI DEĞİL, BATIRMA AYI" SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kasım ayının kazanma ayı olmadığını belirten uzman isim "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekil ve izle, Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı” ifadelerini kullandı.

Uzman isim açıklamasında "2023’e 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, geçen hafta 1.873 lirayı gördü. Beklentim 1.880 idi. (Yıl sonuna kadar yukarısı da var.) Altın 11 ayda gramında 758 lira kazandırdı." ifadelerine yer verdi.

2023 yılının başında 1 milyon lira ile gram altın alan kişinin ayda 61 bin 636 lira kazandığını ifade eden Memiş, "Gram altın 11 ayda 1 milyonuna 678 bin lira kazandırdı. Bir şey yapmadı, kenarda altını durdu" dedi.

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI"

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de tüketicilerin altın talebi 41,4 ton olarak kaydedildi. Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de tüketicilerin altın talebinin 41,4 ton olarak kaydedildiğini anımsatan uzman isim "Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı." ifadesini kullandı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (2 KASIM 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 2 Kasım 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.804,35 TL üzerinden yapan gram altın 1.808,83 liradan alınıyor, 1.808,44 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.072,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.957,00 liradan alınıyor, 12.101,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 6.061.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.997,00 liradan alınıyor, 6.076,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 3.030,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Kasım itibariyle 2.989,00 liradan alınıyor, 3.038,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Kasım günü 11.811.16 TL alış, 12.046,16 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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