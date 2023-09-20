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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim FED faiz kararı öncesi uyarıp tarih verdi: "İkiye katlanacak"

20.09.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED faiz kararı öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman isim yatırımcıları uyarıp tarih verdi ve "Altın ikiye katlanacak" ifadesini kullandı. Öte yandan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim FED faiz kararı öncesi uyarıp tarih verdi: "İkiye katlanacak"

Altın fiyatlarında son durum FED faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell FED faiz kararı açıklamasını bugün yapacak. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED faiz kararı öncesi altın yatırımcılarına dalgalanmalara karşı uyarılarda bulundu. 20 Eylül 2023 Çarşamba günü geçerli olan güncel altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

3 BİN 500 TL RAKAMINI TELAFFUZ ETTİ

Uzman isim altının ikiye katlanacağı tarihle ilgili tahminlerini belirtip yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı.

Uzman isim güvenilir liman olarak nitelendirilen altın fiyatlarında 3 bin 500 TL rakamını telaffuz etti.

"Ons altın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında. Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.

"BU FİYATLAR KALICI DEĞİL"

Gram altın 1660 lira seviyesinde. Fos. 1700 - 1708 lira seviyesinde. 1700 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu fiyatlar kalıcı değil. Fed'e kadar baskı altında kalacak, Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi.

EKİM AYINA DİKKAT!

Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (20 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 20 Eylül 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.677,75 TL üzerinden yapan gram altın 1.677,79 liradan alınıyor, 1.678,05 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.166,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.057,00 liradan alınıyor, 11.164,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.606.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.546,00 liradan alınıyor, 5.605,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.803,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Eylül itibarıyla 2.764,00 liradan alınıyor, 2.803,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 20 Eylül günü 10.935.02 alış, 11.145.65 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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