Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Bir bakacağız 2.000 dolar seviyesinin üzerinde..."

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hem ons altına dair hem de gram altına yönelik açıklamada bulundu. Uzman isim ons altın için tarih verdi, gram altın için ise "Her ne kadar bu hafta iki kez 1.902 lirayı test etmiş olsa da yine aşağıda 1.857 lira destek seviyesi var. Buraların görünme ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı. İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI!

Uzman isim yaptığı açıklamada "Ons altın şu anda 1.995 dolar seviyesinde. 23 Kasım'da yine 3. kez 2.006 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama bu direnç seviyesini kıramıyor. 1.960 - 2.030 dolar seviyesi! Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KISA VADEDE NEGATİF BEKLENTİM SÜRÜYOR!"

Uzman isim "Eğer yine geniş bant aralığına odaklanmak gerekirse aşağıda 1.930 dolar destek seviyesi yine bulunmakta. Risk olarak! Ama şu anda kısa vadede 1.960 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. O yüzden son bir kez aşağıda 1.960 -1.957 dolar seviyelerini test edebilir. Ons altın tarafında kısa vadede negatif beklentim devam etmekte." dedi.

"GRAM ALTIN YATIRIMCISI, ONS ALTINI YAKINDAN TAKİP ETMELİ"

Açıklamasına "Ama yine Aralık sonunda bir bakacağız 2.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşen ve 2023 yılında da 2.350 dolar seviyesini hedef alan bir ons altın karşımızda olacak." diyerek devam eden uzman isim, şu ifadelere yer verdi:

"Ons ve gram tarafındaki bütün düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Gram altını 1.856 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Ama geçerli olmayan bir fiyatlama bu. Şu an serbest piyasalarda fiziki altın tarafında; gram altın 1.887 - 1.892 lira seviyesinde. Bu hafta 2 kez 1.902 lira seviyesi serbest piyasalarda test edildi. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatında sık sık ifade ettiğim 'Yakında 1.900'lü rakamları konuşacağız' öngörümüz yine gerçekleşmiş oldu. Yine gram altında ons altın nedenli bir geri çekilme olacağını belirtmiştim. Burada 1.857 lira destek seviyesini takip etmekte fayda var veya 1.957 dolar - 1.960 dolar seviyesinin altındaki gram altın o gün kaça tekabül ediyorsa oradan giriş yapmanın avantajlı olacağını söyleyebilirim. O yüzden gram altın yatırımcısı, ons altını yakından takip etmeli. 1.960 dolar seviyesinin karşısındaki gram altına odaklanmalı. Gram altın her ne kadar bu hafta iki kez 1.902 lirayı test etmiş olsa da yine aşağıda 1.857 lira destek seviyesi var. Buraların görünme ihtimali yüksek"

ONS, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 1.993,20 dolar alış, 1.993,47 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın 3.063,00 liradan alınıyor ve 3.111,00 liradan satılıyor.

Gram altın bugün 1.850,20 liradan alınıyor ve 1.850,46 liradan satılıyor.





