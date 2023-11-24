FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Bir bakacağız 2.000 dolar seviyesinin üzerinde..."

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Bir bakacağız 2.000 dolar seviyesinin üzerinde..."

24.11.2023 08:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altına yönelik uyarıda bulunup tarih verdi. Uzman isim, "Bir bakacağız 2.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşen ve 2023 yılında da 2.350 dolar seviyesini hedef alan bir ons altın karşımızda olacak." ifadelerini kullandı. Peki bugün ons, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Bir bakacağız 2.000 dolar seviyesinin üzerinde..."

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hem ons altına dair hem de gram altına yönelik açıklamada bulundu. Uzman isim ons altın için tarih verdi, gram altın için ise "Her ne kadar bu hafta iki kez 1.902 lirayı test etmiş olsa da yine aşağıda 1.857 lira destek seviyesi var. Buraların görünme ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı. İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

555

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI!

Uzman isim yaptığı açıklamada "Ons altın şu anda 1.995 dolar seviyesinde. 23 Kasım'da yine 3. kez 2.006 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama bu direnç seviyesini kıramıyor. 1.960 - 2.030 dolar seviyesi! Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

islam memiş

"KISA VADEDE NEGATİF BEKLENTİM SÜRÜYOR!"

Uzman isim "Eğer yine geniş bant aralığına odaklanmak gerekirse aşağıda 1.930 dolar destek seviyesi yine bulunmakta. Risk olarak! Ama şu anda kısa vadede 1.960 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. O yüzden son bir kez aşağıda 1.960 -1.957 dolar seviyelerini test edebilir. Ons altın tarafında kısa vadede negatif beklentim devam etmekte." dedi.

57

"GRAM ALTIN YATIRIMCISI, ONS ALTINI YAKINDAN TAKİP ETMELİ"

Açıklamasına "Ama yine Aralık sonunda bir bakacağız 2.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşen ve 2023 yılında da 2.350 dolar seviyesini hedef alan bir ons altın karşımızda olacak." diyerek devam eden uzman isim, şu ifadelere yer verdi:

"Ons ve gram tarafındaki bütün düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Gram altını 1.856 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Ama geçerli olmayan bir fiyatlama bu. Şu an serbest piyasalarda fiziki altın tarafında; gram altın 1.887 - 1.892 lira seviyesinde. Bu hafta 2 kez 1.902 lira seviyesi serbest piyasalarda test edildi. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatında sık sık ifade ettiğim 'Yakında 1.900'lü rakamları konuşacağız' öngörümüz yine gerçekleşmiş oldu. Yine gram altında ons altın nedenli bir geri çekilme olacağını belirtmiştim. Burada 1.857 lira destek seviyesini takip etmekte fayda var veya 1.957 dolar - 1.960 dolar seviyesinin altındaki gram altın o gün kaça tekabül ediyorsa oradan giriş yapmanın avantajlı olacağını söyleyebilirim. O yüzden gram altın yatırımcısı, ons altını yakından takip etmeli. 1.960 dolar seviyesinin karşısındaki gram altına odaklanmalı. Gram altın her ne kadar bu hafta iki kez 1.902 lirayı test etmiş olsa da yine aşağıda 1.857 lira destek seviyesi var. Buraların görünme ihtimali yüksek"

87

ONS, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 1.993,20 dolar alış, 1.993,47 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın 3.063,00 liradan alınıyor ve 3.111,00 liradan satılıyor.

Gram altın bugün 1.850,20 liradan alınıyor ve 1.850,46 liradan satılıyor.

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
İkramiye düğümü çözüldü! Erdoğan talimatı verdiİkramiye düğümü çözüldü! Erdoğan talimatı verdi
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı!Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı!
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş islam memiş son dakika
En Çok Okunan Haberler
Lapa lapa kar geliyor!

Lapa lapa kar geliyor!

Balotelli trafik kazası geçirdi

Balotelli trafik kazası geçirdi

Candan kardeşlerin annesi isyan etti! "Bahar soytarılık yaptıkça..."

Candan kardeşlerin annesi isyan etti! "Bahar soytarılık yaptıkça..."

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

En yeni, en güzel, anlamlı ve resimli Öğretmenler Günü mesajları

En yeni, en güzel, anlamlı ve resimli Öğretmenler Günü mesajları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.