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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Düşük fiyattan alım için son şansınız..."

28.08.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. Uzman isim, "Yılın ilerleyen ayları altının dönemi olacak" deyip uyarıda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Ağustos 2023 Pazartesi gününün altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Düşük fiyattan alım için son şansınız..."

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Dolar/TL kuru ise 26.4091 TL alış, 26.5707 TL satış fiyatından işlem görüyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Günlerdir uyarılarda bulunuyorum, beni dinleyen birçok arkadaş zaten alımını yaptı. Dinlemeyen, görmeyen, rastlamayanlar için de şu an burada söylüyorum." diyerek uyarılarını sıraladı. Altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

"RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK!"

Altın fiyatları için rüzgarın tersine döneceğini söyleyen İslam Memiş, "Düşük fiyattan alım yapmak için son şansınız" diyerek tarih verdi:

''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 750 baz puanlık faiz artırım kararının ardından perşembe günü yüzde 6'ya yakın değer kaybeden gram altın, cuma günü kayıplarının bir kısmını toplamayı başardı. Altın, her ne kadar gösterge kur tarafında haftayı 1633 lira seviyesinden kapatmış olsa da, kota uygulaması nedeniyle serbest piyasalarda yaklaşık 50-60 liralık bir makas aralığı varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Kapalıçarşı piyasalarında gram altın 1700 lira sınırında dolaşmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi arada ciddi bir makas var. Gösterge kur ile dolaşımda olan kur birbiriyle örtüşmüyor. Benim tavsiyem, yılın ilerleyen aylarında ve özellikle de ağustos ayı ile birlikte hem ons tarafında hem de dövizde yaşanacak hareketlenmelerle birlikte gram altın/TL hızlı bir yükseliş yaşayacaktır."

''EŞİ BENZERİ ZOR BULUNACAK BİR FIRSAT PENCERESİ''

Uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şu an için bu fiyattan alım yapmanın eşi benzeri zor bulunacak bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Günlerdir uyarılarda bulunuyorum, beni dinleyen birçok arkadaş zaten alımını yaptı. Dinlemeyen, görmeyen, rastlamayanlar için de şu an burada söylüyorum. Yılın ilerleyen ayları altının dönemi olacaktır.

Kafalarda en çok dönen soru bu. Net bir cevap vermek mümkün olmasa da, döviz tarafını kestirememekle birlikte ons altının yıl sonuna kadar 2.150 ve 2.250 dirençlerini aşmasını bekliyorum. Burada döviz tarafından bir destek verilmesi halinde gram altının çok rahat bir şekilde kendisini 2.000 TL üzerine atacağını söylemek mümkün.

Altındaki yükseliş dalgalı olacaktır. Uzun vadeli yatırımlarda pozisyonunu koruyanlar kazanacak olsa da, kısa süreli gir-çık hareketlerde ters ayakta yakalanma ihtimaliniz mevcut.

Her zaman söylediğim gibi altın kesintisiz bir yükseliş göstermeyecek.''

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 28 Ağustos Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.633,82 TL üzerinden yapan gram altın 1.627,90 liradan alınıyor, 1.628,18 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.101,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.964,00 liradan alınıyor, 11.194,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.572.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.499,00 liradan alınıyor, 5.617,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.786,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Ağustos itibarıyla 2.741,00 liradan alınıyor, 2.811,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Ağustos günü 10.879.37 TL alış, 11.095,16 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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