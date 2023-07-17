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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "En az iki ay..."

17.07.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarısı sonrası 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzman isimden yatırımcılara 2 ay uyarısı geldi. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "En az iki ay..."

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD enflasyon verileri açıklamasına değinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklanan rakamlar nedeniyle doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiğini söyledi. Bu durumun dolar karşısındaki yatırım araçlarının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş uyarıda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum.

"EN AZ İKİ AY BEKLEYİN"

O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim."

Ons desteğinin süreceğini belirten uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın, yatırımcısına yüzde 50 kazandırdı. Sadece dolar kurundan destek alarak bu getiriyi sağlamış oldu. Yılın ikinci yarısında da ons altından destek alacak bir gram altın var karşımızda. Gram altın TL fiyatında Ağustos sonu-Eylül gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum.

YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK!

Altın çift ayaklı bir enstrüman olduğu için dolar TL kurundan ve ons altından destek görüyor. Benim fikrim; yılın ikinci yarısında gram altın getiriyi ons altından sağlamış olacak ve yükselişler sürmüş olacak.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.642,76 TL üzerinden yapan gram altın 1.646,78 liradan alınıyor, 1.647,07 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.783,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.595,00 liradan alınıyor, 10.845,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.417.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.297,00 liradan alınıyor, 5.448,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.708,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Temmuz itibariyle 2.657,00 liradan alınıyor, 2.724,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Temmuz günü 10.572.37 TL alış, 10,778,15 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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