Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "En az iki ay..."

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD enflasyon verileri açıklamasına değinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklanan rakamlar nedeniyle doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiğini söyledi. Bu durumun dolar karşısındaki yatırım araçlarının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş uyarıda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum.
O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim."
Ons desteğinin süreceğini belirten uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın, yatırımcısına yüzde 50 kazandırdı. Sadece dolar kurundan destek alarak bu getiriyi sağlamış oldu. Yılın ikinci yarısında da ons altından destek alacak bir gram altın var karşımızda. Gram altın TL fiyatında Ağustos sonu-Eylül gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum.
Altın çift ayaklı bir enstrüman olduğu için dolar TL kurundan ve ons altından destek görüyor. Benim fikrim; yılın ikinci yarısında gram altın getiriyi ons altından sağlamış olacak ve yükselişler sürmüş olacak.
Altın fiyatları, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.642,76 TL üzerinden yapan gram altın 1.646,78 liradan alınıyor, 1.647,07 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 10.783,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.595,00 liradan alınıyor, 10.845,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.417.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.297,00 liradan alınıyor, 5.448,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.708,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Temmuz itibariyle 2.657,00 liradan alınıyor, 2.724,00 liradan satılıyor.
Tam altın 17 Temmuz günü 10.572.37 TL alış, 10,778,15 TL satış fiyatından el değiştiriyor.