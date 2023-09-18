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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Yukarı yönlü hareketlere hazır olun"

18.09.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için tarih verdi. Uzman isim, "3 bin 500 TL'yi görecek" dedi. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi gününün altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Yukarı yönlü hareketlere hazır olun"

Altın fiyatlarında güncel rakamlar merak konusu oldu. Gram altın fiyatının 3 bin 500 TL'yi göreceği tarihin çok da uzak olmadığını belirten Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde dolar olanları da uyardı. Uzman isim altına yönelik açıklamasında "Yukarı yönlü hareketlere hazır olun" ifadesini kullandı. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte uzman ismin o açıklaması ve 18 Eylül 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

"DOLARI OLANLAR BUNU FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRELEBİLİR"

Uzman isim altın fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamaya şu sözlerle başladı:

"Ons altın 1.921 dolarda. 1.930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1.930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında.

Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2.000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı."

"FED SONRASI YUKARI YÖNLÜ HAREKETLERE HAZIR OLUN"

Gram altınon 1.660 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, şu uyarıyı yaptı:

"Fed'e kadar baskı altında kalacak, Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi."

EKİM AYINI İŞARET ETTİ

"Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu.

2024 yılında ise 2 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (18 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.669,39 TL üzerinden yapan gram altın 1.672,75 liradan alınıyor, 1.672,98 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.133,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.099,00 liradan alınıyor, 11.236,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.590.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.566,00 liradan alınıyor, 5.641,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Eylül itibarıyla 2.775,00 liradan alınıyor, 2.821,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Eylül günü 10.916.22 alış, 11.128.56 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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