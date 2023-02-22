Altın yatırımcıları DİKKAT! Uzman isim uyardı: Bilmeyen zarar edecek! 22 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri hafatnın üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bu açıklama sonrası, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatları....

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 22 Şubat 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.116,89 TL'den yapan gram altın bugün 1.115,10 TL alış, 1.115.28 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.411,00 liradan alınıyor, 7.476,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.758.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.717,00 liradan alınıyor, 3.753,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.879,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Şubat 2023 Çarşamba günü itibariyle 1.858,00 liradan alınıyor, 1.876,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Şubat 2023 Çarşamba günü 7.408,00 TL alış, 7,470,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altının bir miktar daha yükseleceğini vurgulayıp ekranda 116 TL olarak görülen gram altının serbest piyasada bin 140 TL seviyelerinden işlem gördüğünü ifade etti.

Ekranda gözüken rakamlara aldanmamak gerektiğini vurgulayan İslam Memiş gram altın fiyatının bin 100 TL ile bin 125 TL arasını takip edeceğini vurguladı.

