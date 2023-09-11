Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim uyardı: "Bu seviyeyi telaffuz etmek gayet mümkün"

Altın fiyatlarında güncel rakamlar merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla altın yatırımcılarını uyardı. Öte yandan dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7790 liradan, satış fiyatı ise 26.9016 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 28.7561 TL'den yapan euro ise şu anda 28.6407 TL alış ve 28.8715 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte uzman ismin o açıklaması ve 11 Eylül 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

"GÜÇLÜ DÖNECEK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, birikimini emtialarda tutan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çarşamba günü merakla beklenen OVP yayınlandı. Raporun özellikle altın sahipleri için en dikkat çekici kısmı dolar kuru tahmini oldu. Devlet, resmi olarak 2024 yılı için dolar kuru beklentisi 36 lira seviyelerinde açıkladı. Ben bu beklentinin üzerine çıkılacağını ve 2024 yılında dolar kurunun 40-45 lira arasında olacağını düşünüyorum.

"Peki bu altın için ne anlama geliyor?" sorusuna da yanıt veren Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kur tarafında yaşanan artış, resmi açıklamayla sınırlı kalır ve ons fiyatlarında bir artış yaşanmazsa dahi gram altın 2360 liraya yükseltiyor. Hem dövizin beklenenden hızlı yükseleceğini, hem de ons altında yıl sonu 2000 hedefi, sonrasında ise 2160 dolar sınırının geçileceği düşünüldüğünde, söyleyebiliriz ki gram altın için 2500 liraları telaffuz etmek gayet mümkün. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonu ile hazırlanan OVP'nin, hiç şüphesiz en büyük etkilerinden biri altın fiyatlarına olacaktır."

UZMAN İSİM TARİH VERDİ: "EKİM AYI İTİBARIYLA..."

Son kapanışı güçlü şekilde yapan xauusd paritesi, bu hafta itibariyle ciddi bir gerileme yaşadı. Beklentim, eylül ayında benzer alım fırsatlarının devam edeceği şeklinde olsa da, geçtiğimiz günlerde test edilen 1950 dolara yönelik yeni bir yükseliş başlayacaktır. Ons tarafında ilk durak 1950, Ekim ayı itibarıyla ise 2000 dolar tahminimi korumaya devam ediyorum. Yıl sonuna kadar yaşanacak yükselişler, hem dolar kuru hem de ons tarafından destekleneceği için birikimini altın tarafında tutanlar için panik satışı yapmak oldukça zararlı olacaktır. Kısa yükselişlerde kar satışı yapıp, ani düşüşlerde alım fırsatı yakalamaya çalışmaktan ziyade şu anda parite üzerinden dolarınızla altın almak ve bekleyişe geçmek, en karlı tercih olacaktır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (11 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.655,92 TL üzerinden yapan gram altın 1.653,97 liradan alınıyor, 1.654,22 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.109,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.016,00 liradan alınıyor, 11.165,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.576.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.525,00 liradan alınıyor, 5.6040 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Eylül itibarıyla 2.7530 liradan alınıyor, 2.802 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Eylül günü 10.915.85 alış, 11.133.45 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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