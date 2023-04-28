ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Uzman isim uyardı: 'Sakın yapmayın!' İşte 28 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TCMB, Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, geçen ay ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Banka bu ay beklentiler doğrultusunda faizleri yüzde 8,50 seviyesinde sabit bıraktı. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çeyrek altına ilişkin uyarı geldi. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 28 Nisan 2023 cuma gününün güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, çeyrek altında yaşanan bir olağanüstülüğe karşı uyardı.

"Altın onsu 1990 dolar seviyesinde. Burada bu haftalık yol haritamızda değişiklik yok. Fed'e kadar piyasalarda altın onsunda 1960, yukarıda 2010 dolar var, bu bant aralığında gelir gider uyarılarım vardı. 1970 iki kez test edildi, 2009'a kadar yükseldi, oradan tekrar satış geldi. 1960 öngörüm devam ettiği için, Fed'e kadar bunları takip ediyorum. Yaz aylarına kadar da 2350 doları takip edeceğiz." diyen İslam Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"GRAM ALTIN ALMAM BEKLERİM"

Gram altın 1250 resmi rakamlar ama serbest piyasalarda 1353-1362 lira aralığında. Gün içinde 1374'e kadar yükseldi ama 1350 üzerinde gram altın almam, beklerim. Yıl içinde 1350, 1450 bunda değişiklik yok.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (28 NİSAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 28 Nisan 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.242,30 TL'den yapan gram altın bugün 1.247,69 TL alış, 1.247.85 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.001,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.896,00 liradan alınıyor, 9.041,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.542.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.461,00 liradan alınıyor, 4.561,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.288,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Nisan itibariyle 2.237,00 liradan alınıyor, 2.298,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Nisan günü 8.743,53 TL alış, 8,918,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



