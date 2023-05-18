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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim uyardı! Şaşırmaya hazır olun! 18 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

18.05.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'in açıklamaları sonrası 18 Mayıs 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıları finansal arenadaki manipülasyonlara karşı tetikte olmaları konusunda uyaran uzman isim dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Mayıs 2023 Mayıs Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim uyardı! Şaşırmaya hazır olun! 18 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan fiyat dalgalanmalarını değerlendirip öngörülerini aktardı. Öte yandan dolar son kapanışını 19.7627 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.7579 liradan, satış fiyatı ise 19.7676 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.4168 TL'den yapan euro şu anda 21.4597 TL alış ve 21.4285 TL satış fiyatına sahip.Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 18 Mayıs 2023 Mayıs Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT ETMELİ!

Yaptığı açıklamada, “Bekleyişinizin altının yükselmesi yönünde olduğunu biliyoruz. Ancak bu durum kimseyi tedirgin edecek derece bir düşüş değil. İçinizi ferah tutun, zaten bazı düşüş aralıklarının olacağından bahsetmiştik.” ifadelerini kullanan İslam Memiş, finansal arenadaki manipülasyonlara karşı tetikte olmaları konusunda yönlendirmelerine devam etti. Daha önce yaptığı bir konuşmada altın sahiplerini ve altın almayı düşünenleri dikkatli olmaları konusunda uyaran uzman isim, bu açıklamayı dikkate almayan yatırımcıların başkalarının ekmeğine yağ sürdüğünü ve zarar ettiklerini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (18 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.258,74 TL'den yapan gram altın bugün 1.259,16 TL alış, 1.259.36 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.143,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.883,00 liradan alınıyor, 9.144,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.585.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.456,00 liradan alınıyor, 4.586,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.286,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Mayıs itibariyle 2.221,00 liradan alınıyor, 2.287,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Mayıs günü 8.744.17 TL alış, 8,923,57 TL satış fiyatından el değiştiriyor.


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