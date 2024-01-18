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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isimden gram altın için yeni zirve tahmini

18.01.2024 16:35 | Son Güncelleme:
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Fed'in faiz indirimi beklentilerinin düşmesi ve jeopolitik gelişmelerin ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Yatırımcılar altın için alım fırsatı mı sorularına yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı gram altın için zirve tahmininde bulundu.

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isimden gram altın için yeni zirve tahmini

2023'te iç piyasada yatırımcına kazandıran altına yatırım devam ediyor. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin düşmesi, Kızıldeniz ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından altında düşüşler gözlendi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, düşüşün yatırımcı için alım fırsatı olacağını söyledi.

"Son günlerde altını etkileyen iki tane unsur var. Biri faiz diğeri de petrol fiyatları" diye konuşan Sarı, ABD ve Avrupa'da enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle Fed'in Mart ayında faizi indireceğine ilişkin beklentilerin azaldığını ve bu durumun altın fiyatlarında gerilemelere neden olduğunu dile getirdi.

Yılın ilk yarısında altın fiyatlarında yaşanacak düşüşün yatırımcı için alım fırsatı olacağının altını çizen Sarı, altın fiyatlarında olumlu havanın yılın ikinci yarısında başlayacağını belirtti. "Altında tüm yaşanan düşüşler alım ve biriktirme fırsatı" dedi. Sarı, gram altında ise 2 bin 500 lira görüldükten sonra 3 bin lira yolculuğunun başlayacağını vurguladı.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Altın gram zirve
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