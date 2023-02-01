ALTIN yatırımcıları DİKKAT: Vakit daralıyor! Uzman isim tarih verdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in konuya dair yaptığı açıklamalar hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş FED faiz kararı sonrasında fiyatların düşeceğini söyleyerek 25 baz puanlık faiz artırımına gidileceğinin ifade etti. Faiz artırımının ons açısından kısa vadeli bir toparlanma süreci başlatacağını belirten İslam Memiş, önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde 10 seviyesinin 1850 dolar seviyelerine gerileyeceğini aktardı. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 1 Şubat 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.166,18 TL'den yapan gram altın bugün 1.165,30 TL alış, 1.165,45 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,722,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.641,00 liradan alınıyor, 7.716,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.876.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.831,00 liradan alınıyor, 3.872,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.938,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Şubat itibariyle 1.916,00 liradan alınıyor, 1.937,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Şubat günü 7.634,00 TL alış, 7,710,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının düşeceğini vurguladı.

1.850 DOLAR SEVİYELERİNE GERİLEYECEK

Faiz artırımının ons açısından kısa vadeli bir toparlanma süreci başlatacağını belirten İslam Memiş önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde 10 seviyesinin 1850 dolar seviyelerine gerileyeceğini söyledi.

GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK

İslam Memiş gram altının 1182 TL seviyesinden 1140 TL ile 1120 TL seviyesine gerileyebileceğini vurguladı.

"ALTIN FİYATLARI MART AYI GİBİ YÜKSELECEK"

Öte yandan İslam Memiş yaptığı açıklamada Altın fiyatlarının mart ayı gibi yükselişe devam edeceğin belirtti.

