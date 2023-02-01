ALTIN yatırımcıları DİKKAT: Vakit daralıyor! Uzman isim tarih verdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in konuya dair yaptığı açıklamalar hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş FED faiz kararı sonrasında fiyatların düşeceğini söyleyerek 25 baz puanlık faiz artırımına gidileceğinin ifade etti. Faiz artırımının ons açısından kısa vadeli bir toparlanma süreci başlatacağını belirten İslam Memiş, önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde 10 seviyesinin 1850 dolar seviyelerine gerileyeceğini aktardı. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023Salı günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 1 Şubat 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.166,18 TL'den yapan gram altın bugün 1.165,30 TL alış, 1.165,45 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,722,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.641,00 liradan alınıyor, 7.716,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.876.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.831,00 liradan alınıyor, 3.872,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.938,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Şubat itibariyle 1.916,00 liradan alınıyor, 1.937,00 liradan satılıyor.
Tam altın 1 Şubat günü 7.634,00 TL alış, 7,710,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının düşeceğini vurguladı.
Faiz artırımının ons açısından kısa vadeli bir toparlanma süreci başlatacağını belirten İslam Memiş önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde 10 seviyesinin 1850 dolar seviyelerine gerileyeceğini söyledi.
İslam Memiş gram altının 1182 TL seviyesinden 1140 TL ile 1120 TL seviyesine gerileyebileceğini vurguladı.
Öte yandan İslam Memiş yaptığı açıklamada Altın fiyatlarının mart ayı gibi yükselişe devam edeceğin belirtti.