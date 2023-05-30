Altın yatırımcıları dikkat! Yeni kabus başlıyor, tarih verildi! İşte 30 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın alış satış fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 20,1449 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 20,1428 TL'den, satış fiyatı ise 20,1471 TL'den işlem görüyor. Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.6185 TL'den yapan euro şu anda 21.6114 TL alış ve 21.6257 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 30 Mayıs 2023 Salı gününün altın fiyatları ve detaylar haberimizde...
Amerika Birleşik Devletleri için bu hafta açıklanan, beklenenden daha yüksek bir PCE enflasyonu, tüketici harcamaları, dayanıklı mallar, büyümede yukarı yönlü bir revizyon ve beklenenden daha düşük ilk başvurular dahil olmak üzere veriler, FED'in faiz oranlarını yüksek tutma ihtimalini güçlendirdi.
Öte yandan ABD Merkez Bankası FED'in faizleri yükseltmeyi sürdürme ihtimali nedeniyle fiyatlar yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşüne yakın bir yerde.
TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, yaptığı açıklamada makro verilerin hafta sonunda altının ağırlığını artıran ana etken olduğunu belirtti.
Melek açıklamasına şu ifadeleri kullandı:
"Dayanıklı mal sayısı, kişisel harcamalar ve PCE enflasyon ölçümlerinin tümü genel olarak beklentilerin üzerindeydi. Enflasyon düşmemekle kalmadı, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü - çekirdek PCE fiyat endeksi - Nisan ayında yüzde 4,7'ye çıktı."
Altın fiyatlarının çeyreğin büyük bölümünde ve üçüncü çeyreğin başlarında baskı altında kalabileceğini vurgulayan uzman isim, "Piyasa, Fed'in niyetlerini yanlış değerlendirdi." ifadesini kullandı.
Öte yandan değerli metaller uzmanı Everett Millman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"En son piyasa beklentileri, 13-14 Haziran toplantısında artırım için yüzde 60'lık bir şans görüyor. Bu, önceki tahminlerden büyük bir geri dönüş. Bu tür bir yeniden fiyatlamanın gerçekleşme hızı altın piyasasının dikkatini çekiyor. Beklentilerdeki hızlı değişimler daha fazla oynaklığa yol açıyor."
Altın fiyatları, 30 Mayıs 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.256,70 TL'den yapan gram altın bugün 1.256,12 TL TL alış, 1.256,34 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 9.088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.753,00 liradan alınıyor, 9.088,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.551.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.370,00 liradan alınıyor, 4.551,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.275,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Mayıs itibariyle 2.191,00 liradan alınıyor, 2.275,00 liradan satılıyor.
Tam altın 30 Mayıs günü 8.639.16 TL alış, 8,829,27 TL satış fiyatından el değiştiriyor.