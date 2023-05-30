Altın yatırımcıları dikkat! Yeni kabus başlıyor, tarih verildi! İşte 30 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın alış satış fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 20,1449 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 20,1428 TL'den, satış fiyatı ise 20,1471 TL'den işlem görüyor. Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.6185 TL'den yapan euro şu anda 21.6114 TL alış ve 21.6257 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 30 Mayıs 2023 Salı gününün altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Amerika Birleşik Devletleri için bu hafta açıklanan, beklenenden daha yüksek bir PCE enflasyonu, tüketici harcamaları, dayanıklı mallar, büyümede yukarı yönlü bir revizyon ve beklenenden daha düşük ilk başvurular dahil olmak üzere veriler, FED'in faiz oranlarını yüksek tutma ihtimalini güçlendirdi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası FED'in faizleri yükseltmeyi sürdürme ihtimali nedeniyle fiyatlar yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşüne yakın bir yerde.

TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, yaptığı açıklamada makro verilerin hafta sonunda altının ağırlığını artıran ana etken olduğunu belirtti.

"PİYASA FED'İN VERİLERİNİ YANLIŞ DEĞERLENDİRDİ"

Melek açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Dayanıklı mal sayısı, kişisel harcamalar ve PCE enflasyon ölçümlerinin tümü genel olarak beklentilerin üzerindeydi. Enflasyon düşmemekle kalmadı, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü - çekirdek PCE fiyat endeksi - Nisan ayında yüzde 4,7'ye çıktı."

Altın fiyatlarının çeyreğin büyük bölümünde ve üçüncü çeyreğin başlarında baskı altında kalabileceğini vurgulayan uzman isim, "Piyasa, Fed'in niyetlerini yanlış değerlendirdi." ifadesini kullandı.

"BEKLENTİLERDEKİ HIZLI DEĞİŞİM DAHA FAZLA OYNAKLIĞA YOL AÇIYOR"

Öte yandan değerli metaller uzmanı Everett Millman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"En son piyasa beklentileri, 13-14 Haziran toplantısında artırım için yüzde 60'lık bir şans görüyor. Bu, önceki tahminlerden büyük bir geri dönüş. Bu tür bir yeniden fiyatlamanın gerçekleşme hızı altın piyasasının dikkatini çekiyor. Beklentilerdeki hızlı değişimler daha fazla oynaklığa yol açıyor."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (30 MAYIS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 30 Mayıs 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.256,70 TL'den yapan gram altın bugün 1.256,12 TL TL alış, 1.256,34 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.753,00 liradan alınıyor, 9.088,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.551.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.370,00 liradan alınıyor, 4.551,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.275,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Mayıs itibariyle 2.191,00 liradan alınıyor, 2.275,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 30 Mayıs günü 8.639.16 TL alış, 8,829,27 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

