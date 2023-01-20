Altın yatırımcılarına kritik uyarı! Bu haberi okumadan sakın altın almayın!

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını ve piyasaların durumunu takip ediyorlar. Son dönemde sert hareketlenmeler yaşayan altın fiyatları bugün güne düşüşle başladı. Bu düşüşün ardından 'altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' soruları yeniden gündeme geldi. Bu noktada ise uzman isim altın yatırımcılarını uyardı...

ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI!

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 artışla 1.168 liradan tamamladı.

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? derken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik bir uyarı geldi...

'ALTIN ALMAK İÇİN ACELE ETMEYİN'

Altın kahini Memiş, bugünkü yazısında altın yatırımcılarına bekleyin uyarısı yaptı. Memiş'in açıklamaları ise şöyle;

''Altının ons fiyatında (xau/usd) bin 850 destek bin 950 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye bin 910 dolar. Gümüşün ons fiyatında (xag/usd) 21,80 destek 26,20 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye 23,40 dolar seviyesi.

Bunun gibi birçok enstrüman kendini beklemeye aldı. Amerika, Avrupa, İngiltere, Türkiye gibi birçok merkez bankası sürpriz yapmadı, yol haritalarında değişiklik yok. Ne dış politika ne jeopolitik risk ne de risk algısında değişiklik yok.

Benim öngörüm, 2023’e hızlı başlayan, dolar karşında iki haftadır yükselişini sürdüren tüm enstrümanlarda aşağı yönlü bir düzeltme bekliyorum.

Altın, gümüş, pariteler ve borsalarda aşağı yönlü düzeltmeler, dolar endeksinin (dxy) toparlanmasını destekler.

Önce destek seviyelerine gerilemesi gerekli. Çünkü Şubat’ta Fed var.

Kısa vadeli bahane Fed olabilir.''

