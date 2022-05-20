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Altın yatırımcılarına kritik uyarı! Bu seviyeleri aşamazsa...

20.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru yükselişle birlikte altın fiyatlarında da hareketli günler yaşanıyor. Ons altının bu ay yüzde 5’e yakın değer kaybetmesine karşın dolar/TL kurunun yüzde 8’e yakın Yükselmesiyle gram altın son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altının gram fiyatı ise 20 Mayıs Cuma günü günü 935 liranın üzerindeki seviyesini koruyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası analistlerden yatırımcılara kritik uyarı geldi.

Altın yatırımcılarına kritik uyarı! Bu seviyeleri aşamazsa...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. ABD Dolarının önde gelen para birimleri karşısında son 20 yılın en güçlü seviyelerinden işlem görmeye devam etmesiyle birlikte altın fiyatları da yükseldi. Altın fiyatları hakkında araştırma yapan yatırımcılara analistlerden önemli uyarı geldi.

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GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altının bu ay yüzde 5’e yakın değer kaybetmesine karşın dolar/TL kurunun yüzde 8’e yakın Yükselmesiyle gram altın son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın 935 lira seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1530 TL, cumhuriyet altını ise 6 bin 331 liradan satışa sunuluyor.

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KRİTİK 1.837 DOLARI AŞAMAZSA 1.780’E GERİ GİDEBİLİR

Analistlere göre güçlü dolar ons altına nefes aldırmıyor ve fiyatlarda dalgalanma sürebilir. Teknik açıdan bakıldığında 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1.837 doların önemine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, kısa vadede anlamlı bir iyileşme olması için bu noktanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyor.

Analistler, bir diğer destek seviyesi 1.831 dolar/onsun kırılmasına yol açan aşağı hareketin en son ocak ayında görülen 1.780 dolar/ons seviyesine kadar devam etme potansiyeli olduğuna işaret ediyorlar. Fed'in para politikasını sıkılaştırmada agresif olacağı beklentilerinin fiyatlanmaya devam edildiğini belirten analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte güvenli liman olarak altına gelmiş yatırımcıların çok büyük bölümünün uzun pozisyonlarını kapattıklarını savunuyor.

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