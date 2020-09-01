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Altın yatırımcılarına önemli uyarı! Şimdi altın satılır mı? Altın satmak mantıklı mı? Altın yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Altın fiyatları konusunda yaşanan yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar şimdi altın satılır mı sorusunu soruyor. Yatırımlarını altın alarak değerlendiren vatandaşlar ise altın fiyatları yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, İHA ile altın yatırımcıları için görüşlerini paylaştı. Peki, şu an altın satmak mantıklı mı?

Altın yatırımcılarına önemli uyarı! Şimdi altın satılır mı? Altın satmak mantıklı mı? Altın yükselecek mi?

Vatandaşların gündemindeki en önemli sorulardan bir tanesi şu an altın alınır mı satılır mı sorusu oldu. Altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar altın yatırımlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda kararsızlık yaşıyor. İHA’ya konuşan Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altını olanlar ne yapmalı konusunda görüşlerini paylaştı. Peki, şimdi altın satılır mı? İşte merak edilen konu ile ilgili tüm detaylar...

ALTIN BOZDURMAK MANTIKLI MI?

Vatandaşların merak ettiği altın satmak mantıklı mı konusunda değerlendirmelerini aktaran Arıyürek, pandemi sürecinde altın fiyatlarında artış beklediklerini ve vatandaşların da mevcuttaki altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini düşündüklerini belirtti. Arıyürek, uzun vadede altının kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade etti. Vatandaşlar arasında altın bozdurulmalı mı sorusu sıklıkla sorulurken Arıyürek; Kurban Bayramı sonrasında altına ciddi bir talep olduğunu ve fiyatın 520 TL’ye kadar çıktığını kaydetti. Sonrasında iniş olduğuna dikkat çeken Arıyürek, altın yatırım yapanların gram altının 460 TL’ye inmesiyle paniğe kapılmamaları gerektiğini düşünüyor.

Altına yatırım yapılır mı konusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Uzun vadede altının kazandıran bir yatırım aracı olduğuna değinen Arıyürek, pandemi dönemi başında altının gramının 315 TL olduğunu ve bu süreçte dükkanlarını kapattıklarını hatırlattı. Bir ayın ardından dükkanlar açıldığında ise altının fiyatının 380 TL olduğuna dikkat çekti. Altın düşer mi noktasında da görüşlerini paylaşan Arıyürek, koronavirüs devam ettiği sürece altın fiyatlarının sürekli yükseleceğini düşündüğünü belirtti. Altının kırdığın rekorları devamlı olarak tazelediğini gördüklerini anımsatan Arıyürek, uzun vadede altının kazanacağı konusundaki görüşlerini paylaştı. Vatandaşlar ise altın fiyatları ne zaman düşecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ALTIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde en önemli yatırım kaynakları arasında altın da yer aldı. Özellikle geçtiğimiz aylarda altın en yüksek seviyelerini gördü. Bu nedenle vatandaşların yanıt aradığı altın fiyatları yükselecek mi soruları devam ediyor. Altın fiyatları konusunda bir süredir görülen dalgalanma hali nedeniyle vatandaşlar soru işaretleri taşıyor. Altın yükselişte mi noktasında pandemi sürecine dikkat çeken Arıyürek, pandeminin devam etmesi halinde altın fiyatlarındaki artışın da devam edebileceğini değerlendirdi.

Virüsün devam etmesi durumunda altın yükselecek mi diye merak edenler için yükselişin devamlılığını beklediğini kaydeden Arıyürek, altının kırdığı rekorlara ve bu rekorları tazelemesine de dikkat çekti. Aynı zamanda hırsızlık olayları sebebiyle vatandaşların altın almak için bankalara yöneldiğini de belirten Arıyürek, bankalarda alış-satış için aradaki rakamın yüksek olduğuna değindi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sari kiz uçmaya devam edecek 2021 ocakta 690 tl ahanda buraya yaziyorum saygilar
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