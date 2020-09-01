Altın yatırımcılarına önemli uyarı! Şimdi altın satılır mı? Altın satmak mantıklı mı? Altın yükselecek mi?

Vatandaşların gündemindeki en önemli sorulardan bir tanesi şu an altın alınır mı satılır mı sorusu oldu. Altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar altın yatırımlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda kararsızlık yaşıyor. İHA’ya konuşan Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altını olanlar ne yapmalı konusunda görüşlerini paylaştı. Peki, şimdi altın satılır mı? İşte merak edilen konu ile ilgili tüm detaylar...

ALTIN BOZDURMAK MANTIKLI MI?

Vatandaşların merak ettiği altın satmak mantıklı mı konusunda değerlendirmelerini aktaran Arıyürek, pandemi sürecinde altın fiyatlarında artış beklediklerini ve vatandaşların da mevcuttaki altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini düşündüklerini belirtti. Arıyürek, uzun vadede altının kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade etti. Vatandaşlar arasında altın bozdurulmalı mı sorusu sıklıkla sorulurken Arıyürek; Kurban Bayramı sonrasında altına ciddi bir talep olduğunu ve fiyatın 520 TL’ye kadar çıktığını kaydetti. Sonrasında iniş olduğuna dikkat çeken Arıyürek, altın yatırım yapanların gram altının 460 TL’ye inmesiyle paniğe kapılmamaları gerektiğini düşünüyor.