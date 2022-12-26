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Altın yatırımcılarını sevindirecek gelişme! Altın fiyatlarına doping olacak: 2023 tahmini şaşırttı: 4 bin dolar…

26.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatı 2023 tahmini için araştırma yapan yatırımcılar analistlerin yorumlarını ilgiyle takip ediyor. Altın gram fiyatı, ons altın ile hareket ederken yeni bir tahmin geldi. Analistler 2023’te altın fiyatları için yükseliş öngörürken, en dikkat çeken yorumu ise Swiss Asia Capital'ın genel müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener yaptı. Altın fiyatları için 4 bin dolar tahmini yatırımcıyı heyecanlandırdı.

Altın yatırımcılarını sevindirecek gelişme! Altın fiyatlarına doping olacak: 2023 tahmini şaşırttı: 4 bin dolar…

Piyasalarda hafta için Noel tatili nedeniyle daha durgun bir görünüm öne çıkıyor. ABD 10 yıllık bono faiz oranı yüzde 3.70’in üzerinde işlem görürken ABD doları ve euro yatay seyretti. Dolar Endeksi 104, euro/dolar paritesi 1.06 seviyelerinde. Bu gelişmeler altının ons fiyatındaki yükselişini biraz zayıflattı, fakat 1.800 doların altına çekilmesine rağmen çıkış trendi korundu. Yurt içinde ise gram altın fiyatları 1080 liradan satışa sunuluyor. Petrol fiyatında ise yükseliş sürüyor. Brent petrol 84 dolara yükseldi.

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2023’TE ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK GELİŞMELER

Altın fiyatları 2022’yi 1.800 dolar civarında sabit bir şekilde kapatacak gibi görünüyor. Piyasa analisti Eren Şengezer’e göre, ABD’ Merkez Bankası Fed’in politika görünümünün ve Çin ekonomisindeki performansın 2023’te altını etkileyecek unsurlar olduğuna dikkat çekildi. Analist piyasa pozisyonu ve teknik görünüm dolayısıyla altın yatırımcılarını sevindirecek bir değerlendirme daha yaptı. Şengezer altın fiyatlarının 2023’te yükselişini sürdüreceğini gösterdiğini dile getirdi.

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RİSKLER DE DEVAM EDİYOR

Analistler altın fiyatlarının 2023 performansına ilişkin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda gelecek yıl güçlü kazançlar kaydetme potansiyelinin olduğunu ancak aşağı yönlü risklerin de devam ettiğini söylüyor. Bunun da piyasaların yılın ilerleyen dönemlerinde bir Fed politikası değişikliği konusunda umutlu kalmasına izin verdiği, altın fiyatında daha fazla yükseliş için kapıyı açık bıraktığı ifade ediliyor.

ALTINA ÇİN DOPİNGİ

Analistler, “Tutarlı yeniden açılma adımlarının ortasında Çin ekonomisindeki güçlü toparlanma ile birleştiğinde, sarı metalin talep görünümünün iyileşmesine ve fiyatın desteklenmesine yardımcı olacaktır. Açık faiz ve ETF akışları açısından piyasa pozisyonu, yatırımcıların altında daha fazla kazanç elde etmek için konumlandıklarını gösteriyor. Son olarak, madencilik çıktı büyümesinin ortalamanın altında kalması durumunda arz tarafının altını desteklemesi mümkün” diyor.

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ALTIN FİYATLARINI BASKILAYABİLECEK UNSURLAR

“Tersine, ABD ekonomisinin resesyondan kaçınması ve Fed’in sıkı politika görünümünü iki katına çıkarması ve enflasyonun istendiği gibi düşmemesi durumunda altının düşmesi olası” yorumunu yapan analistler ek olarak, Çin’de koronavirüs kısıtlamalarının yeniden yürürlüğe girmesi, piyasa katılımcılarını talep görünümünü yeniden değerlendirmeye zorlayabileceğini söylüyor. Bunun da ‘altın fiyatının çekiş kazanmasını zorlaştırması mümkün’ bir gelişme olarak değerlendiriyorlar.

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2023’TE 4 BİN DOLAR TAHMİNİ

Swiss Asia Capital'ın genel müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener, küresel resesyonun devam etmesi halinde altının ons fiyatının 2023 yılında 4 bin dolar seviyesine doğru yükselebileceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Keener, birçok ülkenin 2023 ilk çeyrekte resesyona girmelerinin beklendiğini ve bunu gerçekleşmesi halinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yavaşlatacaklarının öngörüldüğünü, bunun da altın fiyatına destek verdiğini belirtti.
Faiz artırımlarını yavaşlaması halinde gelecek yıl içinde altın fiyatının 2500-4000 dolar/ons aralığında bir yere ulaşabileceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Keener, "Altın piyasasında büyük bir hareket görmek için iyi bir şans var. Bu sadece yüzde 10 veya 20 bir artış olmayacak. Yeni zirvelerin görüldüğü bir hareket olacak" diye konuştu.


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