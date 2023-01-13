ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 13 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? 300 liralık fark!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, 12 Ocak 2023 Perşembe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışını 18,7814TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,7795TL alış, 18,7835 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 13 Ocak 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 OCAK 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 13 Ocak 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.146,76 TL'den yapan gram altın bugün 1.444,50 TL alış, 1.144,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,614,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.539,00 liradan alınıyor, 7.611,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.822.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.770,00 liradan alınıyor, 3.821,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.911,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Ocak itibariyle 1.891,00 liradan alınıyor, 1.910,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 13 Ocak 7.539,00 TL alış, 7,611,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

İSLAM MEMİŞ'TEN 'ALTIN' YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Özellikle hem resesyon, speakülasyon, jeopolitik dişler tarafından beklentimiz oldukça yüksek. Bu da ons altın yıl içerisinde iki bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Gram tarafı pozitif yönde etkilenebilir ve gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadede 1300'lü, 1400'lü rakamları konuşabiliriz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

