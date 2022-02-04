Altın fiyatları için kritik gün! Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD istihdam verisinde odaklandı

Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamasının ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum takınmasıyla sert bir düşüş kaydettikten sonra toparladı. Son dakika bilgisine göre gram altın fiyatı 788 TL'yi gördü Öte yandan altın yatırımcısının gözü bugün açıklanacak olan tarım dışı istihtam verisinde olacak.. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Gram altın fiyatı, 788 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1807 dolar seviyesinden işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Altın yatırımcılarının ADP özel sektör istihdam verisinden son tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını koruyan ons altın, AMB’nin görece şahin açıklamalarına rağmen cuma günü sabah saatlerinde 1.807 dolar seviyesinde bulunuyor.

