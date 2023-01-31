ALTIN yatırımcısına uzman isimden son uyarı! O tarihe DİKKAT! İşte 31 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili konuşan İslam Memiş yatırımcılara 'sakince bekleyin' uyarısında bulunarak Fed’in faiz kararının ardından yaşanacak düşüşün yeni bir alım fırsatı doğurabileceğini belirtti. İslam Memiş'in açıklaması sonrası çok sayıda vatandaş arama motorlarında, "Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Ocak 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları ve ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (31 OCAK 2023 SALI)

Altın fiyatları, 31 Ocak 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.160,96 TL'den yapan gram altın bugün 1.162,86 TL alış, 1.163,06 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,691,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.630,00 liradan alınıyor, 7.702,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.860.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.827,00 liradan alınıyor, 3.865,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.930,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ocak itibariyle 1.914,00 liradan alınıyor, 1.933,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 31 Ocak 2023 Salı günü 7.638,00 TL alış, 7,731,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN YENİ BİR FIRSAT OLABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına 'sakince bekleyin' uyarısında bulunarak Fed’in faiz kararının ardından yaşanacak düşüşün yeni bir alım fırsatı doğurabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKORLAR GELEBİLİR!

İslam Memiş yaptığı açıklamada “Ocak ayını altın fiyatları yükselişle tamamlıyor. 1114 TL seviyesinde yıla başlayan gram altın serbest piyasalarda 1195 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu anda da 1178 ila 1182 TL seviyelerinde seyrediyor. Ancak önümüzdeki 2-3 hafta boyunca biraz daha dalgalı bir şekilde işlemler gerçekleşebilir. Çünkü ABD Merkez Bankası olan FED’in faiz kararı var. FED piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek bu da ons tarafında kısa vadeli bir toparlanmaya neden olabilir. Ancak bu önümüzdeki 2 veya 3 haftalık sürece baktığımız zaman altının ons seviyesinde 1850 dolar seviyelerine kadar bir gerileme bekliyoruz. Tahminimiz bu yönde bu da gram altın/TL seviyesine şu anda 1182 lira olan seviyesine 1140 lira veya 1120 lira seviyesine kadar geri çekebilir. Dolayısıyla kısa vadede bir geri çekilme ancak orta ve uzun vadede tekrar mart ayı itibari ile yükselişini sürdürecek bir gram altın karşımızda olabilir. Gram altında orta vadede 1280, 1350, 1450 ve 1500 TL rakamlarının üst seviyelerini görmeye devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Özellikle Haziran ayından sonra hem dolar kurundan hem de ons altından almış olduğu destekle yeni rekorlar test edilebilir. Kısa vadede öngördüğümüz geri çekilmeler altın almayı ihmal etmiş altın almamış ya da eline yeni nakit geçmiş olan yatırımcısına da bir fırsat vereceğini tahmin ediyorum. Ancak elinde altın bulunan yatırımcısının da acele etmemesini önümüzdeki aylarda tekrar bu yükselişlerin devam edeceği bilgisini paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

