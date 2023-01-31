FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN yatırımcısına uzman isimden son uyarı! O tarihe DİKKAT! İşte 31 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

ALTIN yatırımcısına uzman isimden son uyarı! O tarihe DİKKAT! İşte 31 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

31.01.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yapılacak ABD Merkez Bankası (FED) kararını anımsatarak yaptığı açıklama sonrası yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altında son durum merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih verdi. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Ocak 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN yatırımcısına uzman isimden son uyarı! O tarihe DİKKAT! İşte 31 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili konuşan İslam Memiş yatırımcılara 'sakince bekleyin' uyarısında bulunarak Fed’in faiz kararının ardından yaşanacak düşüşün yeni bir alım fırsatı doğurabileceğini belirtti. İslam Memiş'in açıklaması sonrası çok sayıda vatandaş arama motorlarında, "Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Ocak 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları ve ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (31 OCAK 2023 SALI)

13394464-728xauto

Altın fiyatları, 31 Ocak 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.160,96 TL'den yapan gram altın bugün 1.162,86 TL alış, 1.163,06 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,691,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.630,00 liradan alınıyor, 7.702,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.860.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.827,00 liradan alınıyor, 3.865,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.930,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ocak itibariyle 1.914,00 liradan alınıyor, 1.933,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 31 Ocak 2023 Salı günü 7.638,00 TL alış, 7,731,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN YENİ BİR FIRSAT OLABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına 'sakince bekleyin' uyarısında bulunarak Fed’in faiz kararının ardından yaşanacak düşüşün yeni bir alım fırsatı doğurabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKORLAR GELEBİLİR!

İslam Memiş yaptığı açıklamada “Ocak ayını altın fiyatları yükselişle tamamlıyor. 1114 TL seviyesinde yıla başlayan gram altın serbest piyasalarda 1195 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu anda da 1178 ila 1182 TL seviyelerinde seyrediyor. Ancak önümüzdeki 2-3 hafta boyunca biraz daha dalgalı bir şekilde işlemler gerçekleşebilir. Çünkü ABD Merkez Bankası olan FED’in faiz kararı var. FED piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek bu da ons tarafında kısa vadeli bir toparlanmaya neden olabilir. Ancak bu önümüzdeki 2 veya 3 haftalık sürece baktığımız zaman altının ons seviyesinde 1850 dolar seviyelerine kadar bir gerileme bekliyoruz. Tahminimiz bu yönde bu da gram altın/TL seviyesine şu anda 1182 lira olan seviyesine 1140 lira veya 1120 lira seviyesine kadar geri çekebilir. Dolayısıyla kısa vadede bir geri çekilme ancak orta ve uzun vadede tekrar mart ayı itibari ile yükselişini sürdürecek bir gram altın karşımızda olabilir. Gram altında orta vadede 1280, 1350, 1450 ve 1500 TL rakamlarının üst seviyelerini görmeye devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Özellikle Haziran ayından sonra hem dolar kurundan hem de ons altından almış olduğu destekle yeni rekorlar test edilebilir. Kısa vadede öngördüğümüz geri çekilmeler altın almayı ihmal etmiş altın almamış ya da eline yeni nakit geçmiş olan yatırımcısına da bir fırsat vereceğini tahmin ediyorum. Ancak elinde altın bulunan yatırımcısının da acele etmemesini önümüzdeki aylarda tekrar bu yükselişlerin devam edeceği bilgisini paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...
Her ay 8 bin TL maaş gibi ödenecek! 30 gün dolmadan başvuranlar alabilirHer ay 8 bin TL maaş gibi ödenecek! 30 gün dolmadan başvuranlar alabilir
EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışmaEYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın altın fiyatları son dakika

En Çok Okunan Haberler

Makatına dövme yaptırmıştı! Kasığını açtı

Makatına dövme yaptırmıştı! Kasığını açtı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...

EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...

Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...

Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.