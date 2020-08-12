Altın yeniden 1,900 doların üstünde! Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın fiyatları ile ilgili uzman isimden altın yorumu!

Uzun süredir altın fiyatları ile ilgili yaşanan gelişmeler altının seyri konusunda vatandaşların meraklanmasına neden oluyor. Yaşanan düşüşün ardından yeniden yükseliş görülmesi herkesin altın yükselişi sürecek mi sorusunu sormasına neden oldu. Altına yatırım yapmak isteyenler ya da altınlarını değerlendirmek isteyenler altın fiyatları yükselecek mi ile ilgili araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar uzman altın yorumları ve değerlendirmelerine göz atıyor. Geri Sayım programına katılan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin altın yorum ve değerlendirmelerini dile getirdi. Altın ne kadar oldu? Sert dalgalanmaların yaşandığı altınla ilgili olarak altın fiyatları ne kadar oldu sorusu sıklıkla soruluyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş sonrasında 1,900 doların altına düşen altın fiyatları yeniden bu seviyenin üstüne çıktı. Altın fiyatları ons başına 1,900 doların altına düşüp yeniden bir sıçrama gerçekleştirdi. Dolayısıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine gelen altın fiyatları ile ilgili sert dalgalanmalar seviyesi devam etti. Peki, altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu?

Altın yükselişini sürdürecek mi? Altındaki dalgalanmalarla ilgili olarak vatandaşlar altın uzman yorumları ve değerlendirmelerine göz atıyor. Geri Sayım programında altın yorumları ile ilgili olarak düşüncelerini belirten Nilüfer Sezgin, orta vadeli bakıldığı zaman altının destekleyici unsurlarının sürdüğünü düşündüğünü dile getirdi. Aynı zamanda genelde görüşlerin de bu yönde olduğunu gördüğünü ekledi. Altın fiyatları neden düştü noktasında altının kısa vadede çok sert bir yükseliş yaşadığını ve bunda parite gelişmeleri ile Amerika’daki vaka sayıları gibi çok sayıda konunun etkili olduğunu belirtti. Sezgin, sert yükseliş sonrasında bir miktar geri çekilmenin yaşanmasının önceden beklendiğini dile getirdi. Altın fiyatları yükselişte mi konusunda yaşanan hareketin bir düzeltme hareketi olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve orta vadeli olarak bakıldığında altın fiyatları için yükseliş potansiyelinin halen olduğunu düşündüğünü açıkladı. Altın fiyatları ne olacak uzun süredir tartışılan bir konu. Nilüfer Sezgin, orta vadeli bir bakış açısıyla altın fiyatlarında yükseliş ihtimalinin yeniden olduğunu aktardı.

Altın neden yükseliyor? Altın ne olacak sorusunun yanı sıra düşüş ve yükselişlerin sebepleri de araştırılıyor. Bu noktada altını nelerin desteklediğine bakılması gerektiğini vurgulayan Sezgin, küresel likiditenin çok desteklediğini, küresel rezerv parası statüsünde olan Dolar ve Euro gibi para birimlerinin artmasının yani likidite bollaşmasının altının güç kazanmasına neden olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra borç birikimi yaşandığına da dikkat çeken Sezgin, tarihsel anlamda geçmiş yıllara bakıldığında yüksek borç birikimlerinin takip ettiği dönemlerde altının güçlenme eğiliminde olduğunu görüldüğünü söyledi. Altına ne oluyor noktasında şu an için de buna benzer bir dönemde olunduğunu dile getiren Sezgin, bu konunun kısa vadeli bir konu değil de orta vadede etkilerinin devam edebileceği bir konu olduğunu aktardı. Vatandaşlar arasında altın artacak mı konusu soru işaretlerini korumaya devam ediyor. Altında kar realizasyonu Commerzbank emtia analisti Carsten Fritsch ise konuyla ilgili olarak paylaştığı bilgi notunda, teknik anlamda pek çok indikatörün altının ons fiyatının fazla yükseldiğinie işaret ettiğini ve yatırımcıların kar realizasyonuna gitmeleri durumunun anlaşılabilir olduğunu belirtti. Son dört haftadaki altının ons fiyatında görülen yükselişin dikkate alınması durumunda altın fiyatları ile ilgili dalgalanmaların bir müddet daha devam etmesinin beklenebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.